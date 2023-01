“Esa información es irresponsable, no tiene fundamento y es poco seria”: Gobierno vuelve a descartar presencia de maras en Chile

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve volvió a descartar la supuesta presencia de los maras -famosas y peligrosas pandillas presentes principalmente en Centroamérica- en Chile.

Lo hizo desde la Región del Biobío zona a la que se trasladó para anunciar una serie de medidas en beneficio de camioneros y transportistas que circulan por la Macrozona Sur.

En ese sentido, Monsalve aseguró que “ha sido muy mediatizada esta supuesta presencia de los maras en Chile y la quiero desmentir totalmente, porque aseveraciones de esta naturaleza tiene que tener una base de seguridad porque generan incertidumbre y temor”.

En esa línea reforzó lo que ya había dicho este jueves en torno a que “no hay ninguna agencia de inteligencia de las policías que tenga información que permita a nadie en este país decir que los maras tienen una presencia organizada en Chile. Ninguna de las agencias de inteligencias de las policías”.

“Yo me he reunido con el fiscal nacional anterior, con el actual y me he reunido personalmente con los fiscales de la zona norte, en ninguna reunión con los fiscales se ha planteado la posibilidad de que los maras estén participando organizadamente en el país”, agregó. Y cerró que “esa información es irresponsable, no tiene fundamento y es poco seria”.

Este jueves, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá como el subsecretario Monsalve salieron a descartar la presencia de maras en territorio nacional.

“No tenemos elementos de la existencia de maras, tenemos alertas de la preocupación para que ello no vaya a pasar”, indicó.

El tema generó revuelo luego de que el pasado lunes, en el marco de la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte, un diputado le preguntara a un funcionario de la PDI sobre posibles antecedentes de la entrada de maras a territorio chileno. A lo que el efectivo solicitó una reunión “reservada” para discutir el asunto.