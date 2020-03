“Está frivolizando a la Contraloría, miren a Contralorito”: Matthei acusa que contralor Bermúdez “se ha tomado facultades que no tiene”

“A mí me parece que lo del contralor es tan sumamente insólito, se está arrogando facultades que nadie le ha dado. Él está frivolizando la Contraloría, miren a Contralorito”, dijo este viernes la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Los dimes y diretes por el pronunciamiento que el organismo emitió el pasado martes no han cesado. Contraloría abordó, entre otros puntos, la participación de ediles en programas de radio y televisión en horario laboral: advirtió que puede “frivolizar la función pública” y que puede constituir una “una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo público, en desmedro de la igualdad de oportunidades del resto de los ciudadanos”.

Ayer, Matthei disparó contra la petición y afirmó que el “al contralor (Jorge Bermúdez) no le gusta que Joaquín Lavín esté tan bien en las encuestas”. Por su parte, a través de redes sociales, Contraloría replicó que "nuestro ordenamiento jurídico es claro. Contraloría tiene facultades de control jurídico, contable y más, sobre las Municipalidades del país. Esto, incluye a los alcaldes”.

En conversación con Radio Agricultura, la jefa comunal volvió a arremeter hoy contra el organismo. Si bien afirmó que “hay casos en que ciertos alcaldes han hecho cosas que a mí no me han gustado”, agregó: “Otra cosa es que el contralor se arrogue el rol de hacer censura. Me parece que él se ha tomado facultades que no tiene. Son los canales quienes invitan a la gente”, reiteró.

Además, “me parece que lo del contralor es tan sumamente insólito, se está arrogando facultades que nadie le ha dado, el que ha estado frivolizando el puesto es él mismo. Él está frivolizando la Contraloría, miren a Contralorito, gente que está dedicada a hacer una pantomima”, sostuvo.

Cuarentena total en siete comunas

Por otra parte, alcaldes pertenecientes a las sietes comunas que comenzaron su cuarentena total con el fin de evitar la propagación del coronavirus (Covid-19) se refirieron a la situación actual.

Matthei reiteró en que se debe mantener la calma, ya que los servicios básicos estarán disponibles y la gente podrá acudir, por ejemplo, a supermercados o farmacios solicitando los permisos temporales en el sitio web Comisaría Virtual. Sin embargo, llamó a que “si no es absolutamente imprescindible, mejor me quedo en casa”.

En tanto, el jefe comunal de Independencia, Gonzalo Durán, destacó que “al parecer tal como esperábamos hemos tenido una comunidad muy comprometida con esta medida”, dijo en Radio ADN.

El edil reconoció que hay cosas que hay que “ir corrigiendo conforme avanzan las horas (...), yo creo que en la medida que esto avance, se va a ir consolidando al ver cómo logra funcionar la ciudad, pero sobre la base de dos principios: lo mínimo necesario, y el compromiso familiar de no vulnerar y no relajarse con esta medida y mantenerse en su casa”.

Finalmente, el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, aseguró que por el momento no se ha registrado “ningún tipo de problema” en la comuna tras en anuncio de la medida por parte del gobierno el miércoles pasado.

“Yo creo que en el día de hoy, y probablemente mañana, vamos a tener algunos problemas por la interpretación de las excepciones que se han dado”, dijo en el mismo medio y añadió que “tenemos una autoridad que tiene que aprender a aplicar autoridad para prevenir esta enfermedad. Lo está haciendo, ha cometido errores, pero creo que tiene una mayor cantidad de aciertos”, valoró.