Convención: Comisión de Sistema Político aprueba 25 indicaciones de 111 y deja pendiente ítem de acusaciones constitucionales

Tiempo de lectura: 7 minutos

Convención Constitucional: 05 de Marzo 2022 Foto: AgenciaUno

En la sesión de la comisión, se esperaba debatir cómo quedarán reguladas las acusaciones constitucionales en la propuesta de la Nueva Carta Magna, ya sea si estarán en manos de la Cámara de Diputados o Cámara de las Regiones (reemplazo del Senado). Sin embargo, estos puntos serán finalmente votados el próximo lunes a las 09.30 horas, no obstante, la instancia no estuvo exenta de polémica en esta materia, por parte de convencionales que no están de acuerdo en discutir este punto.