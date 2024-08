Esteban Velásquez, vicepresidente Regionalista Verde, por Alejandro Navarro: “Debiera continuar siendo el candidato”

No participó de la visita del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Mientras eso ocurría, el vicepresidente del Partido Regionalista Verde, senador Esteban Velásquez, estaba arribando a la capital para incorporarse este martes a sus labores legislativas.

Su partido inscribió la candidatura a gobernador por la Región del Biobío de Alejandro Navarro. Dado el historial de apoyo que Navarro ha realizado al régimen de Nicolás Maduro, distintos dirigentes oficialistas han criticado esta proclamación, pese a que es el candidato único del bloque de centroizquierda. En este escenario, Velásquez defiende su postulación y desarrolla sus razones.

¿Está de acuerdo con la candidatura de Alejandro Navarro?

Sí, claro. Una candidatura que cumplió con todos los procedimientos que, al interior de los partidos oficialistas, se pidieron. Se presenta por Regionalistas y consigue el respaldo, yo diría mayoritario.

¿Y se consideró su cercanía con Nicolás Maduro?

Hay algún comentario, a lo mejor alguna primera conversación, pero no fue tema. A ver, yo creo que si revisamos, en los últimos años ha habido un cambio, quizás de mirada, de percepción, de diversos gobiernos y nos parece bien cuando se trata de evolucionar. Y, en ese sentido, Alejandro Navarro, que como político siempre fue muy locuaz, no se caracterizó por ser alguien que se guardaba sus comentarios, y cuando alguien también es muy locuaz, en algún momento probablemente muchos de los dichos pasan la cuenta. No obstante, hoy día él ha dicho con mucha claridad lo crítico que es del gobierno de Venezuela, de la dictadura de Venezuela, de Maduro particularmente, y sin ir más lejos adhiere a lo que el gobierno del Presidente Boric ha planteado respecto al resultado de esta última elección en Venezuela.

¿Cómo evalúa el manejo que ha tenido el oficialismo?

Yo creo que en algunos casos hay mucho apresuramiento, hay muchos dichos. Demasiado apresuramiento, no sé si es porque se ha instalado la cultura de la cuña en los medios, pero a veces no hay mucha reflexión en muchos comentarios, y después a varios les cuesta desdecirse y eso provoca embrollos políticos. Pero punto aparte, yo diría que hay personas que se ponen nerviosas cuando ven que hay un candidato que siempre se ha pronunciado respecto a todos los temas, como Navarro, que incluso yo diría que en el Parlamento escapaba alguna lógica institucional, de esa formalidad a veces demasiado exacerbada al interior del Congreso y mostraba elementos un poco más confrontacionales. Claro, ante ese discurso sin duda que puede incomodar a muchos sectores. No obstante, todo lo que implique evolucionar para, desde la política, fortalecer los sistemas democráticos, me parece bien.

¿Qué opina de las declaraciones de la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, que calificó de error esta candidatura?

Me imagino que la presidenta del PS también está pensando en elevar estos estándares. Reitero, yo creo que Alejandro Navarro ya está lejos de algunos dichos que podría haberse hecho parte o no, pero lo reciente, lo de ahora, lo que reconoce públicamente es que adhiere a las posturas del gobierno, del Presidente Boric, y de hecho cuestiona los resultados, y que él no los va a aceptar mientras no sean estos verificables. Es decir, esas declaraciones tienen coherencia con lo que, en su momento él nunca dijo, sobre todas estas frases, de declararse soldado a Navarro. Creo que es una caricatura.

25/09/2023 Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado recibe en audiencia a la Comisión de Venecia, quienes visitarán el país con el objeto de conocer el proceso que lleva a cabo el Consejo Constitucional. En la foto, Paulina Vodanovic. FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

Por lo tanto, ¿debería mantenerse el apoyo a Alejandro Navarro?

O sea, si ya cumplimos todos los procedimientos, ahora si se saltó alguno, del cual desconozco, yo no fui parte de la mesa negociadora, estoy diciendo la información que nos ha transmitido nuestro partido, y particularmente la presidenta Flavia Torrealba, debiera continuar siendo el candidato. Ahora, si alguien saca alguna situación tremendamente complicada, por supuesto, no solo para Alejandro Navarro, sino que para cualquiera, sería importante revisarla.

¿Y cuánto afecta esta candidatura de Alejandro Navarro a la relación que existe entre el oficialismo y sus distintos partidos?

No debería, porque esto viene conversándose hace bastante rato.

¿O sea, la única manera de que eventualmente se bajara su candidatura es si existe algún impedimento legal o alguna detección del Servel?

No veo en esas declaraciones un fondo que lo inhabilite, no recuerdo que haya manifestado respaldo o apoyo a dictadura alguna, por lo menos las que hoy día están de moda por parte de la política chilena en cuestionarla.

Santiago, 26 junio 2024. Punto de prensa del presidente del PC, Lautaro Carmona, acompañado por Juan Andrés Lagos. Marcelo Hernández/Aton Chile

¿Le parece que la postura del PC sobre Venezuela es más compleja que las declaraciones antiguas de Navarro?

Me parece que en este momento está ocurriendo en el Partido Comunista, no sé si un quiebre, no tengo antecedentes, mucho menos un sigma, pero hay una cuña al interior del Partido Comunista que tendrá que resolverla el Partido Comunista, porque las opiniones son de diversas autoridades que hoy día están en el gobierno del Presidente Boric.

¿Navarro tiene que ir sí o sí, entonces?

Efectivamente, Navarro es el candidato con todos los matices, como se suele decir ahora, pero es el candidato oficial de la Región del Biobío. Y nosotros lo estamos respaldando al igual que a todos los candidatos de Arica a Magallanes, donde puede que alguno nos incomode, pero los apoyamos igual.