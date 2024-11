Luego de emitir su voto en la segunda vuelta de gobernadores regionales, Evelyn Matthei (UDI) abordó la situación del exsubsecretario Manuel Monsalve y su traslado desde la cárcel de Rancagua hasta el Anexo Capitán Yáber.

Una de las cartas presidenciales de la oposición concurrió durante la mañana de este domingo al Instituto Profesional DUOC, en la comuna de Providencia.

Luego de emitir su voto, la alcaldesa de Providencia abordó la situación carcelaria y particularmente respecto al traslado del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desde la cárcel de Rancagua al Anexo Capitán Yáber; y también sobre la utilización de gastos reservados mientras ostentó el cargo en la administración de Gabriel Boric.

Evelyn Matthei por traslado de Manuel Monsalve a Capitán Yáber: “Espero que no haya sido un privilegio más” Javier Salvo/Aton Chile

“Me alegro muchísimo que la contralora nacional haya hecho un trabajo inmediato, de constituirse la Contraloría para ver qué es lo que sucedió con los gastos reservados”, partió destacando Matthei.

En esa línea, subrayó que “es un monto considerable de dinero, sobre el cual hay muy poco control y, por lo tanto, cuando ocurre algo así, cuando hay una interrogante, es obvio que hay que ir al fondo del asunto”.

Sin embargo, desistió de emitir una opinión más profunda sobre si se utilizó mal o no dado que no cuenta con esos antecedentes, afirmando que la investigación tiene que avanzar de la mano del trabajo de la Contraloría. Pese a ello, Matthei comentó que “llama la atención que quedara un millón de los 50 que tenían”.

Traslado a Capitán Yáber y situación de Gendarmería

“Nosotros tenemos dudas hace tiempo de cuánto Gendarmería está controlando las cárceles y eso es muy grave, porque los peores grupos criminales son los que operan desde las cárceles”, comentó Evelyn Matthei, haciendo mención al Tren de Aragua de Venezuela y al PCC de Brasil.

En ese sentido, afirmó que desde su sector se ha trabajado en un plan para aumentar el trabajo de las cárceles “en un breve tiempo”. “Tengamos claro que si el Gobierno de Chile no tiene total control de las cárceles entonces el crimen organizado no hay cómo luchar en contra de ello”, manifestó la militante de la UDI.

“Espero que en el caso particular del exsubsecretario Monsalve se haya hecho un estudio serio -que me imagino tendremos derecho a conocer todos los ciudadanos- y que no haya sido un privilegio más”, indicó.

“Es muy complejo que Gendarmería sienta que no puede proteger a una persona que está privada de libertad en la cárcel de Rancagua. Eso quiere decir que ya estamos perdiendo la batalla por el control de las cárceles y eso es gravísimo”, cerró.

Evelyn Matthei por traslado de Manuel Monsalve a Capitán Yáber: “Espero que no haya sido un privilegio más” Javier Salvo/Aton Chile

Segunda vuelta de gobernadores regionales

Antes de emitir su voto, la militante gremialista abordó la campaña de la segunda vuelta de gobernadores, afirmando que “se ha hecho un trabajo muy serio, he viajado por buena parte de Chile, me ha encantado la calidad de los candidatos que estamos llevando”.

“Ya tenemos lo mismo en materia de gobernadores con la primera vuelta que lo que obtuvimos las dos vueltas de la vez pasada”, destacó.

Igualmente, la alcaldesa de Providencia indicó que “todo lo que pase hoy día es una alegría más, pero lo que realmente me tiene contenta es que tenemos muy buena calidad de candidatos; personas que realmente van a poder hacer un muy buen trabajo de ser electos; personas con las cuales hemos estado conversando sobre cómo enfrentar los temas de seguridad, cómo enfrentar los temas de crecimiento, porque muchas veces los gobernadores pueden no tener las facultades, pero igual son una personalidad muy importante que pueden empujar muchas cosas”.