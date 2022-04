“Evidentemente ella fue mal informada, le recomendaría que se preocupara de quién la asesora”: el análisis del exministro Insulza (PS) tras polémica de Izkia Siches por denuncia falsa

El senador PS y exministro del Interior, José Miguel Insulza, intentó poner paños fríos a la polémica que rodea a la actual titular del cargo, Izkia Siches, quien pidió disculpas por haber denunciado que en el gobierno de Sebastián Piñera un avión con migrantes expulsados retornó a Chile con todos los pasajeros, lo cual terminó siendo falso, según ella misma debió reconocer.

En medio de la dura arremetida de la oposición, Insulza planteó que Izkia Siches fue mal asesorada en esa materia, aunque se cuidó de emitir críticas más fuertes en su contra.

“Evidentemente ella fue mal informada. Le recomendaría que se preocupara de quién la asesora en estos casos”, dijo el también exsecretario general de la OEA en conversación con Teletrece Radio.

“Alguien tiene que haberle informado eso. No creo que haya inventado eso, ni mucho menos”, agregó.

En esa línea, el parlamentario destacó que la ministra del Interior haya pedido las excusas del caso, aunque insistió que debe rodearse de gente que le entregue mejor información.

“A mí me gusta la gente que cuando comete un error da la cara y dice ´cometí un error, lo siento’ ojalá no pase con mucha frecuencia. No la voy a criticar por eso. Ellos tienen que preocuparse mucho de que la asesoren adecuadamente. Eso es lo principal”, afirmó Insulza.