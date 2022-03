“Evitar todo tipo de protagonismo”: el instructivo del nuevo gobierno que limita las apariciones de “ministros varones” este 8M

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Para evitar errores no forzados en una jornada crucial para la coalición de gobierno y a días de debutar en La Moneda, la futura administración envió una minuta a sus ministros con recomendaciones específicas para este martes. Entre ellas, no dar entrevistas, no felicitar a sus compañeras y no aparecer en vocerías sin una "lideresa" destacada de su respectiva cartera.