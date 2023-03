Evo Morales critica “posición unilateral” de Boric sobre reconducción de migrantes: “Respeten los derechos humanos”

Luego de que el Presidente Gabriel Boric afirmara que buscará trabajar con Venezuela y Bolivia para la recepción de migrantes que sean deportados de Chile, el expresidente boliviano Evo Morales criticó esta jornada la “posición unilateral” del mandatario chileno y solicitó “respetar los derechos humanos” de los migrantes.

Durante una visita a Colchane, Boric afirmó el miércoles que mandató al canciller, Alberto van Klaveren, a reforzar las conversaciones con los países fronterizos, en particular con Bolivia, para impulsar la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera boliviana y que no son recibidos de vuelta por la nación vecina.

“Lamentamos la posición unilateral del hermano Presidente de Chile, Gabriel Boric, hacia migrantes que son víctimas de los bloqueos económicos de EE.UU. contra Venezuela y las políticas de hambre del modelo neoliberal. Respeten los derechos humanos”, sostuvo Morales a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, Morales comparó las reconducciones unilaterales de migrantes hacia sus países de origen con las políticas migratorias “abusivas” de EE.UU.

“La llamada ‘reconducción’ con militarización y sin coordinación bilateral es forzar la expulsión con estigmatización, que nos recuerda las políticas abusivas de gobiernos de EE.UU. que construían muros de exclusión en vez de tender puentes de integración”, agregó el exjefe de Estado boliviano.

Finalmente, Morales añadió que “los pueblos libres de la Patria Grande promueven la ciudadanía universal como respuesta a las políticas de xenofobia que provienen del imperio y la vieja Europa. Vivimos tiempos de descolonización y no de exclusión ni discriminación”.

Las declaraciones de Morales se suman a las emitidas en el mismo tenor por el canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien, mediante la misma red social, sostuvo el miércoles que “el gobierno de Venezuela aún no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos”, añadiendo que “la coordinación en esta materia ha sido un clamor nuestro, así como la exigencia de respeto a los DD.HH de nuestros compatriotas”.

Por su parte, el vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani se sumó al rechazo a las declaraciones realizadas por Boric este miércoles: “Respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo esta como la expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación”, respondió el vicecanciller boliviano a la crítica del mandatario chileno.

Mamani agregó que “el procedimiento de reconducción al que se refiere el Presidente Boric, es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional”.

Los dichos de Boric

Durante su visita a Colchane, el Presidente Boric anunció una serie de medidas ante la migración ilegal, incluyendo la intensificación de las gestiones diplomáticas para que Bolivia y Venezuela acepten a los inmigrantes que son expulsados desde el territorio nacional o que buscaban ingresar por pasos no habilitados.

En esa línea, el Mandatario anunció que el gobierno presentará durante el primer semestre una Política Nacional de Migraciones “acorde a los nuevos tiempos que desafía el país”.

Asimismo, sobre las relaciones exteriores que ayuden a la reconducción de migrantes, afirmó que “he mandatado a nuestro nuevo canciller (Alberto van Klaveren) a reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy día, no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran y eso tenemos que solucionarlo”, manifestó el Presidente Boric, quien destacó que impulsan dos proyectos de ley que buscan simplificar la expulsión de extranjeros que, por ejemplo, se vean vinculados a delitos de drogas.