Bolivia refuta declaraciones del Presidente Boric y asegura que no existe un acuerdo bilateral para reconducción de inmigrantes

El vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani rechazó las declaraciones que hizo el Presidente Gabriel Boric este miércoles, cuando anunció que instruyó un reforzamiento de las relaciones diplomáticas con La Paz y Caracas, para abordar las deportaciones de extranjeros irregulares, donde apuntó al país altiplánico por no hacer efectivas las reconducciones de inmigrantes que ingresaron a Chile desde su territorio.

Durante su visita a Colchane, en la Región de Tarapacá -al límite con Bolivia-, el Mandatario aseguró que “he mandatado a nuestro nuevo canciller (Alberto van Klaveren) a reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy día, no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionarlo”.

“Respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo esta como la expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación”, respondió el vicecanciller boliviano a la crítica del mandatario chileno.

Mamani agregó que “el procedimiento de reconducción al que se refiere el Presidente Boric, es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional”.

Asimismo, el vicecanciller, a través de un video compartido por la televisión boliviana, destacó la postura boliviana frente a la inmigración irregular, destacando que “la posición de Bolivia ha sido y es que esos temas, deben ser abordados con las autoridades de las nacionalidades de la migración de origen, evitando la estigmatización negativa del migrante y cualquier acción que pueda vulnerar derechos humanos”.

El gobierno de Bolivia, aseguró Mamani, “siempre está dispuesto al diálogo bilateral para abordar temas de interés común, más aún con los países vecinos”.

Las declaraciones de La Paz se suman a las realizadas más temprano por Caracas.

A través de su cuenta en Twitter, el canciller venezolano, Yvan Gil, aseguró que “el gobierno de Venezuela aún no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos”, y añadió que “la coordinación en esta materia ha sido un clamor nuestro, así como la exigencia de respeto a los DD.HH de nuestros compatriotas”.