“Excesivo personalismo” y “falta de diálogo de ambas partes”: las reacciones en la DC tras la renuncia de Carolina Leitao al partido

La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, puso fin a 32 años de militancia en el Partido Demócrata Cristiano (DC).

Así lo anunció este domingo, en entrevista con La Tercera. Su salida ocurre luego de que la DC inscribiera en primarias a la concejala Ximena Llamín -militante de la tienda- y a José Ruiz (Ind.), que contaba con su respaldo para ser su sucesor en Peñalolén.

Pese a que Leitao desdramatiza lo ocurrido con Llamín como factor determinante para su salida y alude a que venía reflexionando sobre su permanencia en la DC desde hace un tiempo, parlamentarios de la colectividad acusan “personalismo” y una mirada “cortoplacista” de su parte. El líder de la tienda, Alberto Undurraga, en tanto, se ha referido de manera breve a su renuncia.

“Lamentamos decisión de renuncia al PDC de la alcaldesa Carolina Leitao. Militar es un acto voluntario y personal. Seguiremos trabajando por aportar colectivamente desde el PDC en la construcción de un Chile mejor”, tuiteó escuetamente ayer Undurraga.

Esta mañana, en conversación con Radio Agricultura, tampoco profundizó en el tema. Al ser consultado sobre la salida de emblemáticos militantes en 2022 -entre ellos Ximena Rincón y Matías Walker, actuales presidenta y vicepresidente de Demócratas, respectivamente - Undurraga optó por recordar la figura del expresidente democratacristiano, Patricio Aylwin y no referirse a Leitao: “El viernes se cumplieron ocho años de su fallecimiento (...) Lo homenajeamos por su legado: él fue un constructor de democracia, un constructor de partido, de coalición y de acuerdos, todo en una sola persona. Fue líder de la recuperación de la democracia y no puedo dejar de nombrarlo dado cómo está la DC”.

“En el año 2022 tuvimos una crisis muy profunda, con renuncias de varias personas. En ese tiempo, yo asumí (como presidente) de la Democracia Cristiana, en medio de la crisis, con un propósito de recuperar el ambiente interno para volver a hacer propuestas. (...) Hoy estamos haciendo propuestas al país, construyendo los acuerdos y yo espero que esto sea refrendado con un buen resultado en las próximas municipales de octubre y también en las primarias del 9 de junio”, agregó el timonel DC.

En la fotografía, el presidente nacional de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

En diálogo con La Tercera, el senador Walker (ex-decé) solidarizó con Leitao: “Es por lejos una de las mejores alcaldesas de nuestro país, no por nada ha tenido un lugar de liderazgo en la Asociación Chilena de Municipalidades. Ella experimentó el mismo proceso de reflexión que vivimos muchos dentro de la DC, renunciando a nuestro partido de toda la vida. Le deseo lo mejor y solo espero que desde el lugar político-social que ella elija, pueda seguir en el servicio público, porque ha demostrado una capacidad de gestión excepcional y creo que sería muy importante para Chile, que continuara en el servicio público”.

Desde el interior de la falange, el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo aseguró que la noticia no lo tomó por sorpresa, aunque de igual manera lamentó la salida de Leitao. “Era no solo uno de los rostros, sino que de los liderazgos importante de la Democracia Cristiana hoy día. Creo que era un liderazgo con proyección al interior de la Democracia Cristiana y en ese sentido, lo lamento”, comentó.

“Lo que queda para la DC hoy día es hacer un esfuerzo enorme para aprender a vivir nuestras diferencias o vicisitudes políticas de mejor manera que como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Lo digo porque esto se arrastra desde el primer proceso constituyente. Faltó un diálogo de ambas partes en el sentido de hacer el esfuerzo real de comprender cuál es el futuro que se imaginaba Carolina Leitao. Me hubiese gustado escucharla”, añadió.

Por su parte, el diputado Ricardo Cifuentes (DC) -expresidente de la Cámara Baja- lamentó la renuncia de Leitao al partido: “Ella es una mujer muy notable, ha administrado una comuna compleja como Peñalolén y ha sido muy exitosa”, aseveró, pero manifestó que “es muy lamentable la posición que toma, porque es igual que lo que está ocurriendo en el Congreso hoy día: cuando a uno no le gusta una decisión que toma el partido, lo primero que hace es renunciar. Y no le gusta por personalismo además, porque lo que yo veo aquí es un excesivo personalismo de Carolina, y no de sumarse a una posición mayoritaria del partido en el que ella participó e incidió (...) Es innegable que esto nos va afectar, Carolina tiene un liderazgo importante y yo espero que vuelva a meditar respecto de esta situación y que en los próximos meses ojalá la tengamos de vuelta. Si no, creo que nuevamente habría ganado el personalismo.”.

“El proyecto Peñalolén no sé si existe, pero de existir, no puede estar supeditado a un nombre, tiene que estar abierto a un debate, como el que se va a dar ahora con una primaria. Si ese mecanismo que ella impulsó, no le gusta, porque no le gusta una candidata, estamos ante un problema de excesivo personalismo”, remarcó en respuesta a las declaraciones de la alcaldesa, en las que acusó que “el partido no logró entender lo que significa el proyecto Peñalolén”.

En la imagen, el diputado Ricardo Cifuentes. FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

“No vamos a hacer un funeral por aquello”

Héctor Barría, legislador DC, opina que la salida de Leitao “es una muestra más de que a veces nos dejamos llevar por las sensaciones del momento y no por una mirada generosa de largo aliento. Ella ha sido una gran alcaldesa de Peñalolén, pero hoy cuando la moda es el individualismo y el yo, la DC seguirá trabajando por la comunidad y el esfuerzo solidario en política. No comparto sus opiniones de su salida, ella se la jugó por un proyecto individual, no escuchó a las bases que apoyan, en este caso, a la actual concejala Ximena Llamín”.

“Aquí la mirada tiene que ser de largo plazo, no cortoplacista. La concejala Llamín se ganó su concejalía en terreno, con la gente. No fue una arquitectura de designación en un cargo X. Por lo tanto, siempre hay que valorar a aquellas personas que tienen una opción por la vía de la aprobación ciudadana, mas que nombrar a personas que pueden tener buenas características técnicas, pero hay que romper con el amiguismo. En mi caso, seguiré en la DC en la medida en que tengamos lo comunitario, pero cuando nos dejamos llevar por estos egos y personalismos, le hace daño a la política”, dijo.

El senador democratacristiano Iván Flores, en tanto, aseveró que “la militancia en un partido político es absolutamente voluntaria y tiene que ver con convicciones. Cuando se pierden la convicción o se pierde el cariño, la gente tiene que irse, es así de simple. Algunos otros nos quedamos hasta el final tratando de enderezar las cosas desde adentro, no desde afuera. Lo que ha hecho la alcaldesa Leitao está bien, está en su derecho. No vamos a hacer un funeral por aquello”.