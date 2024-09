Fares Jadue (Recoleta): “Jamás podría pensar en que puede perjudicarme la herencia de Daniel Jadue”

El 29 de julio, Fares Jadue empezó a ocupar el escritorio del exalcalde Daniel Jadue. Lo hizo tres días después de que el emblemático militante PC cumpliera 45 días fuera de la alcaldía, por estar en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de estafa, administración desleal, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal.

Dos meses después, Fares Jadue reconoce que las cosas de su antecesor siguen casi intactas en la oficina del sexto piso que ocupa en la Municipalidad de Recoleta. Todavía hay papeles, un busto con un rostro de Jesucristo, una bandera de Palestina y muchas otras cosas que mantenía Daniel Jadue en el lugar que ocupó por 12 años. De a poco, dice su sucesor, él ha ido poblando el lugar.

Aunque en estas semanas se ha dedicado a aclarar que no es el “delfín” y que son personas distintas con Daniel Jadue, Fares Jadue remarca que está dispuesto a continuar con el concepto de municipio popular que potenció el exalcalde, que hoy se mantiene con arresto domiciliario total. El licenciado en Historia de la Universidad de Chile y administrador público de la Universidad Austral de Chile, de 52 años, plantea acá sus similitudes y diferencias con su antecesor, y analiza el rol del PC en el gobierno y cómo ve la discusión sobre la crisis de inseguridad existente.

¿Es un plus o una carga ser el continuador de Daniel Jadue?

Estoy muy convencido de que es un plus.

¿Por qué?

Porque Daniel desarrolló una gestión que no es tradicional, que no era administrar una institución como jefe de servicio, sino que desarrolló un trabajo que permite innovar, como una nueva forma de hacer municipalismo, y que quedó demostrado con algunas iniciativas. Además, muchas de esas iniciativas que se traducen en los servicios populares -la óptica, farmacia, funeraria, la inmobiliaria popular- se hicieron escuchando a la ciudadanía. O sea, un alcalde que escucha y busca soluciones a problemas públicos complejos dentro del marco institucional, que logra sacarlos adelante y que es muy reconocido por su comunidad. Yo jamás podría pensar en que puede perjudicarme esa herencia, si además he sido parte en construir esta mirada -que en lo personal me hace mucho sentido- de una administración que busca hacer transformaciones a partir de la política pública y que impacta directamente a la vida de las personas.

Es decir, usted quiere seguir con este concepto del municipio popular.

Claro, yo creo que eso suma mucho, y que quien piense en que esto debe ser desmantelado comete un gran error.

¿Un error político?

Claro. Porque la valoración que hoy tienen las recoletanas y recoletanos de los servicios populares es muy alta.

07/06/2024 FARES JADUE, CANDIDATO ALCALDE POR RECOLETA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Usted ha insistido en que no es el ahijado de su antecesor, que tiene una trayectoria propia. ¿Qué lo diferencia del exalcalde?

Voy a establecer una diferencia que no cae muy bien y la gente lo malentiende. Porque Daniel es muy simpático, ¿no? Es un tipo muy afable, muy cariñoso. Bueno para la talla, para el chiste..., tiene una serie de características personales que son bastante únicas, pero no necesariamente de entrada. Para mí eso es más fácil, yo tengo una entrada distinta con la gente, hay un carácter que nos diferencia y que la gente percibe. Hay una forma de acercarse, tal vez de empatizar distinto, que sienten que a veces Fares Jadue es más cercano que Daniel Jadue. Es difícil establecer diferenciaciones, porque hemos trabajado juntos en un proyecto colectivo que encabezó Daniel Jadue y es compartido por muchos otros que han sido parte de estos equipos.

Sin embargo, este proyecto no se entendería sin la figura de Daniel Jadue, sin su impronta, que lo llevó incluso a ser candidato presidencial. ¿Es separable lo uno de lo otro?

Es que Daniel tiene esa característica, ¿no? Que es un muy buen polemista y, además, comunicacionalmente él le dio un sello muy potente a todo lo que se estaba haciendo.

¿Y cómo compite usted con eso?

Es que no necesito competir... Mira, lo voy a resumir en algo que pasa en la calle. Yo llego a muchos espacios, soy muy bien recibido, y muchas personas me preguntan: ¿Y cómo está el alcalde? ¿Está bien? Ahí tú te das cuenta de que hay una legitimidad y una impronta en Daniel que no es sólo lo que se ve públicamente, que tiene que ver con su calidad humana. Y acto seguido la gente dice “qué bueno que está en su casa, que está bien, pero qué bueno que usted sea quien sigue”. Entendiendo que somos personas distintas, la gente valora que estuvo representada por Daniel Jadue y hoy tiene continuidad conmigo.

¿Qué pasa si no gana? ¿Es una prueba a cómo se dio la salida del exalcalde?

Es difícil decirlo, ¿no? Porque uno nunca puede asegurar 100% el futuro. Yo confío en que me va a ir bien, llevo mucho tiempo en la calle e incluso en una parte importante del periodo de Daniel -especialmente los dos primeros periodos- cumpliendo un rol muy activo en el territorio. Yo creo que la gente aún confía en nosotros en Recoleta, a pesar de los entredichos y de que Daniel está sometido a una investigación que por suerte ha avanzado favorablemente.

¿El tema judicial le pegará a la campaña?

Puede impactar... Pero confío en que la gente va a saber elegir. Aquí hay una propuesta de candidatos que vienen del mundo de la derecha, que es muy vacía de acción, son básicamente frases de reproche a la gestión, pero no hay ideas nuevas, no hay nada de fondo. Aquí se ha construido ciudadanía con cierta legitimidad, que no es tan fácil de penetrar, creo yo, por la derecha, porque además en Recoleta ya tuvieron una experiencia de 12 años de derecha y fue nefasta.

¿Y el tema judicial no empaña la gestión del propio alcalde Jadue?

Yo creo que no le pega a la gestión. Si le pegó en algún momento, de alguna manera, fue al propio Daniel.

Usted ha defendido la inocencia del exalcalde y específicamente el proyecto de la farmacia popular. Si no hubo delito, ¿faltó cuidado o hubo exceso de confianza por parte de Daniel Jadue?

(Hubo) Problemas administrativos, problemas de confianza. Yo creo que por ahí va el tema. Cuando hablo de la honorabilidad y de la inocencia de Daniel Jadue, no descarto que haya habido situaciones administrativas, pero que estas sean constitutivas de delito es otra cosa.

El otro punto es la acusación de cohecho y el desorden administrativo en la Achifarp. ¿Cómo responde a eso?

Efectivamente puede haber habido un desorden importante tal vez por ser nueva experiencia. Lo que pongo en duda es que en el caso de Daniel la responsabilidad que tiene el respecto de esas situaciones que hayan cometido tal vez subalternos, sean constitutivas de delito. Creo que esto está en una dimensión administrativa, que puede verlo la Contraloría. Pero si estas son delito, es lo que yo pongo en duda.

La fiscalía apunta a la entrega de artículos sanitarios en un supuesto cohecho. Estos terminaron en una bodega del PC...

Al menos yo nunca conocí ni tuve información, no tengo la certeza de esa situación, de que haya habido una donación o un compromiso. No me voy a hacer cargo de algo que para mi es desconocido.

Pregunta cliché: ¿Usted pone las manos al fuego por el exalcalde en este caso?

Conozco de sus convicciones y creo que Daniel Jadue jamás cometería un delito que pusiera en una dificultad un proyecto tan importante como el que venía construyendo en Recoleta.

La seguridad

¿Le preocupa que la actual crisis de inseguridad golpee al alcalde o a candidatos oficialistas para esta elección?

Yo sé que tradicionalmente el discurso de la seguridad está asociado a la derecha. Yo creo que eso ha ido cambiando con los años. Mi sector ha ido haciendo cada vez más carne esta problemática, entendiendo que la seguridad también constituye un derecho social, o sea, la seguridad de los entornos, la seguridad para el desarrollo de las personas, ya no es solamente esto de más carabineros, que es uno de los elementos importantes. Mi sector ha ido entendiendo esto, porque la ciudadanía es la que lo plantea, no es un sector político el que lo plantea. Veo a muchos alcaldes de este conglomerado asumiendo importantes tareas con resultados bastante positivos en este mandato.

¿La izquierda se ha ido subiendo a la fuerza a este discurso?

Es que son enfoques distintos. No creo que la izquierda no se haya hecho cargo del tema. Yo creo que hoy lo comunica mucho más, lo dice mucho más tajantemente. Porque lo que ocurría es que la derecha efectivamente lo agarró como un caballito de batalla y lo ponía, pero no quería decir que los alcaldes de otros sectores no adoptaran medidas en temas de seguridad.

¿Cómo tomó las declaraciones de la ministra Tohá, cuando dijo que las cifras de homicidios del último fin de semana eran habituales?

Es complejo, porque la forma en que se comunica está errada. No hay que tender a normalizar. Los discursos en política y los mensajes públicos siempre deben ser muy prudentes y ahí tengo un matiz con la ministra, porque creo que no se deben normalizar las muertes de personas. Hay que poner ojo en que estamos viviendo este fenómeno como país de mayor violencia o cierto tipo de crimen más violento que no conocíamos.

07/06/2024 FARES JADUE, CANDIDATO ALCALDE POR RECOLETA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Hablemos de su partido en esta línea. ¿Le ha costado mucho subirse a la agenda de seguridad del gobierno?

No creo. Yo no puedo hablar por quienes hoy día tienen la representación y la vocería del partido. En todas las últimas elecciones comunales, el tema de la seguridad ha sido importante en la agenda del partido. El PC ha ido construyendo un relato y ha ido proponiendo un programa marco para que los municipios puedan desarrollar una propuesta en línea de seguridad.

Ahora, en el Congreso han sido votos del PC los más resistentes a la agenda de Tohá.

Yo sé que el partido muchas veces no vota ciertos proyectos cuando hay aspectos que pueden poner en riesgo, pueden lesionar la convivencia, hay una experiencia anterior también -sin querer traerla a colación- con lo que pasó en las revueltas de octubre. Entonces, creo que técnicamente se pueden mejorar las cosas, pero siempre con una discusión más democrática, y lo que yo he visto es que a veces, de parte del gobierno, para poder consensuar y poder sacar los proyectos, cede algunas cosas que la derecha plantea y con la cual el sector muchas veces no está de acuerdo.

¿Y qué debiera hacer el gobierno? ¿Abstenerse de hacer esos guiños a la derecha, aunque implique no sacar el proyecto? Porque no hay mayoría.

Es que ese es el problema, no hay mayoría.

Entonces, ¿qué se hace?

Gestión política, construir la mayoría previo a llegar los proyectos a la sala. Convencer a la derecha de alguna manera. ¿Por qué no? El gobierno tendrá que tener muy buenos negociadores para sacar algunos proyectos sin transar el espíritu de sus propuestas ni el programa con el cual fue elegido.

¿Ve cómodo al PC en el gobierno? Se lo pregunto sobre todo por el episodio Venezuela.

El PC ha sido absolutamente respetuoso de la institucionalidad y el Presidente es quien define el marco de relaciones internacionales para todos los efectos. Nosotros somos parte de un conglomerado, podemos disentir, tener diferencias que pueden generar incomodidades, pero no necesariamente eso nos va a llevar a salirnos del gobierno o a adoptar medidas.

Esta semana Boric dijo ante la Asamblea de la ONU que “estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección”. ¿Comparte que es una dictadura?

No lo comparto. Yo creo que las democracias no son perfectas.

¿Y el que no se hayan revelado las actas electorales? ¿No le hace ruido?

Me estás llevando a un tema más complejo, pero es una decisión política del gobierno, porque durante muchas elecciones en Venezuela operó la lógica “acta mata voto”. El gobierno venezolano decidió no seguir la lógica, porque dentro de su sistema electoral lo que ellos hacen, en la medida que van obteniendo los resultados, es que emiten simultáneamente las actas a todos los partidos. Aquí hay que preguntarse cuál es la oposición que no acepta el resultado.

La oposición hizo su propia recolección, con la que no alcanzaron el 100% de las actas. Maduro sí las había mostrado antes, Chávez también.

Tal vez es un error, pero yo creo que es una decisión política del gobierno.

¿Legítima?

No lo sé, porque tal vez podrían haber ahorrado un problema.

Este tema causó un fuerte debate entre el PC y el gobierno, ¿develó en verdad una división dentro del partido?

Lo que ocurrió fue que hubo una decisión del Presidente que llamó a todos sus ministros a mantenerse al margen de esto. Y tal vez lo que le pasa al partido es que hubiera esperado un pronunciamiento de algunos de ellos. Y en algunos, efectivamente, pueden existir diferencias mucho más profundas y puede haber generado una crítica interna más dura. Pero eso es parte de la vida regular de un partido.

¿Le gustaría que Lautaro Carmona siguiera el mando del partido? Su congreso termina a fin de año.

Creo que Carmona es un buen liderazgo, construyó un buen liderazgo durante estos años. El partido no necesariamente elige en su representación a quien es el más popular, sino a quien ha desarrollado una mayor trayectoria, al que concita consenso, y así ha ocurrido históricamente, con Gladys Marín, antes con Volodia, después con Teillier. Entonces yo veo a Lautaro Carmona como una figura muy representativa para poder seguir llevando los destinos del PC.