El pasado miércoles, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se definió un avenimiento entre el exministro Giorgio Jackson (RD) y el senador Fidel Espinoza (PS), con lo que se dio por finalizada la demanda realizada por el primero por presuntas injurias y calumnias. Sin embargo, el representante de la Cámara Alta explica que “el acuerdo en modo alguno implica que no podamos efectuar críticas políticas. No es un acuerdo para un silencio recíproco”.

El conflicto se generó luego que Espinoza dijera a través de la red social X (antes Twitter), de que Jackson era el “líder de la banda” tras el robo de 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social en 2023, con lo cual la defensa del exministro argumentó que desde el 2017 el parlamentario mantenía una clase de fijación con él.

En entrevista con La Tercera, Espinoza reflexionó sobre el resultado del proceso judicial y mencionó que se ha concluido “satisfactoriamente un conflicto que no es conducente a nada”.

Eso sí, explicó que aquello no significa que no realizará críticas vinculadas al caso “líos de platas”.

“No es un acuerdo para un silencio recíproco. Yo no cedí a tres peticiones explícitas de la defensa del exministro, que desde mi punto de vista coartaban mi libertad de expresión. Ellos querían que pidiera excusas públicas, cosa que no ocurrió. Hice una aclaración. Querían que no opinara más del caso Convenios, que nunca más emitiera crítica política respecto a Giorgio. Eso es imposible, tanto para él como para mí”, señaló al respecto.

Fidel Espinoza señala que el acuerdo judicial con Giorgio Jackson no es para “un silencio recíproco” Dragomir Yankovic/Aton Chile

“Aquí no hubo ni vencedores ni vencidos”

El resultado del acuerdo obligó al senador a eliminar la publicación de la polémica, lo que fue interpretado como una victoria para Jackson. Sin embargo, Espinoza no lo ve de esta manera y mencionó que “aquí no hubo ni vencedores ni vencidos. En política todos pueden haberse equivocado en un concepto”.

“Fue un error porque mi crítica apuntaba a otra cosa. Se prestó para una mala interpretación. En ese tuit emití palabras equívocas”, explicó sobre la publicación.

Además, agregó de que “sobre el fondo no me muevo ni una sola coma de mi crítica y de lo que siempre he planteado: estamos viviendo una crisis de corrupción sin precedentes”.

Relación con Jackson y el oficialismo

Fidel Espinoza también explicó que aunque no habló de forma privada con Jackson “hubo palabras ante el ministro y los abogados que fueron de mucho mejor tenor que en la primera audiencia. Eso demuestra madurez cívica de ambos”.

Además, reflexionó respecto al quiebre de esta relación y las tensiones con el oficialismo tras el conflicto.

“El Jackson que fue diputado fue mucho mejor que la versión ministro. Era de los diputados estudiosos, un aporte. Pero hubo un cambio en su postura”, dijo.

“Las fisuras se agudizaron más cuando él era el que encabezaba, y algo que todavía su sector mantiene, la teoría de la sustitución, de hacer desaparecer de la vida política al Socialismo Democrático, que vuelve a reflotar producto de lo que pasó en las primarias”, agregó al respecto.