Fidel Espinoza tras acusaciones contra ministras Tohá y Uriarte: “En política puedes pedir disculpas cuando has ofendido a alguien y yo creo que no he ofendido a nadie diciendo la verdad”

La noche de este miércoles, el senador Fidel Espinoza (Partido Socialista), afirmó que no ofrecerá disculpas públicas a las ministras de Interior, Carolina Tohá, y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, luego de acusarlas de realizar un “lobby escandaloso” para asegurar los votos para el candidato a fiscal nacional José Morales, nominado por el Ejecutivo.

Durante la jornada de ayer, el representante de la Región de Los Lagos afirmó en u cuenta de Twitter que “es escandaloso el lobby que andan haciendo en el Senado ciertas ministras de Estado para el tema del nombramiento de fiscal nacional. Debiesen tener un poquito más de pudor y cuidado. No entienden nada (...)”.

Tales palabras motivaron la molestia de las ministras Tohá y Uriarte. Esta última habría transmitido su malestar a la directiva del Partido Socialista, encabezado por Paulina Vodanovic, quien criticó el actuar del parlamentario y lo llamó a ofrecer disculpas públicas hacia las secretarias de Estado. “Ha llegado el momento de que el Tribunal Supremo del partido conozca de las conductas constantes de ataque personal a distintas personas en la política por parte del senador Espinoza”, indicó. La jefa de partido criticó que “siendo un parlamentario que lleva tantos años en el Congreso, debiera conocer que el Ejecutivo es un órgano colegislador, por lo tanto, la presencia de las ministras y de los ministros es algo habitual”.

Consultado por las disculpas que fueron solicitadas por Vodanovic a las ministras, Espinoza afirmó en en CNN Chile que “en política puedes pedir disculpas cuando has ofendido a alguien. Yo creo que no he ofendido a alguien cuando he dicho la verdad. Llevo 20 años como parlamentario y jamás he dicho una mentira públicamente”.

En esa línea, afirmó que “a lo mejor el tono no fue el adecuado y si hay que mejorar el tono, obviamente, estoy dispuesto a ello, pero los perdones los pide una persona cuando comete un error o se ha equivocado. Yo no me he equivocado (...) que nos dejen dirimir tranquilos”.

“Creo que en el tema del fiscal nacional ya tuvimos una mala experiencia años atrás (...) que fue escandaloso en la forma en que se eligió a un fiscal que terminó tapando un montón de causas que involucraban a empresarios, que terminaron con clases de ética; que involucraba a políticos, que después se metieron bajo la alfombra esos casos, entonces yo no quiero que en mi país siga ocurriendo aquello, entonces desde ese punto de vista, yo preferiría que las ministras se dedicaran a los problemas del Chile real, la seguridad y la inflación”, aseguró Espinoza respecto a su acusación de lobby.

Asimismo, matizó sus palabras asegurando que el término “lobby escandaloso” no fue acertado, y lo cambió por “presiones que creo que no corresponden cuando hay que dirimir en un tema tan importante”, dijo Espinoza.

Respecto a la labor de Tohá y Uriarte, Espinoza aseguró que “las ministras tienen la labor de influir para lograr los votos correspondientes (...) y yo mismo he dicho y he ratificado que ambas le han dado un peso político al gobierno”.

Además, el parlamentario planteó una reforma constitucional, para que la nominación del fiscal nacional sea una decisión netamente presidencial.

“Yo creo que pasar por el Senado este trámite de elegir a un fiscal nacional -desde mi punto de vista, puedo estar equivocado para muchos- no le hace bien a la transparencia misma”, estimó.

Además, profundizó sus palabras sobre las supuestas “presiones”: “Lo que quiero plantear cuando digo que aquí ha habido presiones para nombrar a este o este otro, creo que no corresponde. Nos deben dejar dirimir a nosotros, que somos un organismo autónomo y en esta materia tan delicada que es elegir a la máxima autoridad que va a investigar a todos los chilenos, por lo menos creo que podemos tener la libertad de expresión de poder decir ‘sabe qué, no me gustan como están actuando las ministras’”, explicó el senador.

Relación con el PS

El senador Fidel Espinoza también se refirió a la reacción de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

En esa línea, Espinoza afirmó que “en los partidos políticos no somos un ejército, dentro de los partidos podemos tener posiciones distintas, por eso a mí me sorprende mucho que la presidenta de mi partido diga que va a mandar los antecedentes de mi persona al Tribunal Supremo”.

“Estoy en un partido que es pluralista, que es abierto, amo al Partido Socialista, pero no me gusta un partido donde quieren dar órdenes desde arriba y donde quieren poner una mordaza”, reafirmó el senador por Los Lagos.