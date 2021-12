Francisco Undurraga (Evópoli) y rearme de la derecha: “No me siento cómodo en una sociedad con Republicanos (...) no quiero ser socio de ese tipo de personas”

El vicepresidente y diputado de Evópoli, Francisco Undurraga analizó el futuro de lo que se viene para la derecha tras la derrota del sector en los comicios de domingo cuando Gabriel Boric se impuso por más de 11 puntos al candidato del bloque, José Antonio Kast.

Justamente y tras los resultados de la segunda vuelta, en la ahora oposición, y especialmente en Chile Vamos (CHV), han comenzado los análisis -y las catarsis- respecto de lo que fueron dichas elecciones y lo que se viene para futuro. Una de las situaciones que se deberá aclarar en la derecha para los próximos años será el rol tendrá el Partido Republicano en esta futura oposición.

Si bien en algunos sectores de CHV, como la UDI, creen que republicanos deben ser parte de la coalición, hay otros que piensan que es un error. Y así lo dejó claro este jueves Undurraga, quien fue enfático en señalar que “no me siento cómodo en una sociedad con Republicanos (...) no quiero ser socio de ese tipo de personas”.

Un debate sobre qué hacer ahora y si están dispuestos a integrarse en una coalición con Republicanos que se desarrollará de forma institucional el próximo 3 de enero cuando se lleve a cabo la comisión política de la tienda, donde varios aspiran a potenciar la denominada “derecha liberal”.

“Lo primero que tenemos que hacer es una reflexión interna cada uno de los partidos. Después señalar, en esa misma línea, lo que pretende cada uno de los partidos hacia adelante y qué quiere ofrecerle al país cada uno de ellos”, indicó Undurraga.

El militante de Evópoli agregó que “en el caso de nuestro partido tenemos que tomar nota de por qué no fuimos capaces de ganar la primaria. Después de aquello tenemos que tomar nota apoyando a un candidato como Sebastián Sichel, por tampoco lograr pasar a segunda vuelta. Y qué decir por el apoyo a José Antonio Kast”.

“Creo que lo que la centroderecha tiene que hacer, lo que cada uno de los partidos tiene que hacer es decir ‘¿vamos a seguir con la misma receta para seguir perdiendo o vamos a proponerle al país una forma de hacer política que sume adherentes?’”, complementó.

Para concluir que “este camión que nos pasó por encima con más de un millón de votos de diferencia y muy bien que así haya sido, porque Gabriel Boric fue capaz de conectar con la ciudadanía e invitar a gente que no estaba participando en la política a pronunciarse a través de voto, es algo que nosotros tenemos que tomar nota”.

En tanto, sobre una eventual alianza con los Republicanos de José Antonio Kast, Undurraga no escondió su postura contraria a dicho proyecto político.

“Yo creo que el Partido Republicano es un proyecto distinto. Es un proyecto que para mí en lo personal no tiene muchos puntos en común, sobre todo en las materias de desarrollo valórico del ser humano y de cómo entendemos la libertad. Y desde ese punto de vista, yo no me siento cómodo en una sociedad con Republicanos. Y el espectáculo que ha dado republicanos durante toda la campaña con algunos de sus miembros la verdad es que no quiero ser socio de ese tipo de personas”.