Fuad Chahín tras renuncia de Víctor Pérez como ministro del Interior: “El primer objetivo y el central está cumplido"

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, se refirió esta mañana a la renuncia del ahora exministro del Interior Víctor Pérez, que se materializó ayer luego de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional en su contra.

“El primer objetivo de una acusación constitucional es que aquella autoridad que ha incumplido la constitución de las leyes o las ha dejado sin ejecución, como en este caso el ministro Pérez, no continúe en el cargo y ese es, por así decirlo, un objetivo logrado desde el punto de vista que presentó su renuncia. (...) Por lo tanto creo que el primer objetivo y el central está cumplido, el resto es un objetivo más bien accesorio y el Senado tendrá que ponderar si con la renuncia ya materializada del ministro vota a favor o no la acusación constitucional”, dijo el timonel de la DC en radio Duna.

Chahín argumentó que la presentación de la acusación se basó en que “no se trataba de una gestión, se trataba de que él aplicara la ley como corresponde (...)”. En ese sentido, dijo que respecto al paro de los camioneros “lo que hizo el ministro Pérez fue abdicar del punto de vista de sus facultades, de tener la titularidad del ejercicio de la aplicación de la ley por seguridad del Estado. Él único que la puede invocar es el Ministerio del Interior, no lo puede hacer ni siquiera el Ministerio Público y él se negó a hacerlo, eso a nuestro juicio es dejar sin ejecución las leyes”.

Asimismo, haciendo una comparación, a Chahín se le recordó la movilización de camioneros en 2015, cuando los transportistas llegaron a La Moneda y mientras Jorge Burgos era ministro del Interior. Sobre esto dijo que es ese entonces “los camioneros no tuvieron bloqueado ni un minuto las carreteras del país, porque hubo gestión política. Acá (en la gestión de Víctor Pérez) hay un hecho concreto, hubo una semana con las carreteras bloqueadas”, defendió el timonel DC.

Por otro lado, sobre la moción de censura presentada ayer por el diputado y jefe de bancada del PR, Alexis Sepúlveda, a la directiva de la Cámara de Diputados, inmediatamente después de que se aprobara la acusación constitucional contra Pérez, Chahín dijo que “esto fue absolutamente inconsulto, nosotros no teníamos ideas de que se iba a presentar esta censura”.

“Nosotros no somos partidarios de andar censurando de manera antojadiza, creo que eso afecta la institucionalidad (...). No era este el momento y no es la forma, se confunde y se contamina la discusión a la asación constitucional de manera innecesaria”.

Esta mañana, eso sí, la moción de censura, que fue criticada por el oficialismo y también recibió cuestionamientos de parte de la oposición, fue retirada.