Gaspar Domínguez sobre opción de una “tercera vía” para el plebiscito de salida: “En esta recta final no es conducente pensar, innovar o modificar esta papeleta”

La discusión por una “tercera vía” o alternativa a las opciones contempladas en el plebiscito de salida llegó hasta la mesa directiva de la Convención Constitucional.

A mediodía de este lunes, en un punto de prensa, el vicepresidente Gaspar Domínguez fue consultado sobre la postura de la testera respecto a la posibilidad que plantean algunos convencionales y parlamentarios de incorporar otra alternativa en el referéndum constitucional. A su juicio, “las reglas de este proceso constituyente están y han estado claras”.

“El plebiscito de salida tiene dos opciones, Apruebo o Rechazo, y francamente a mí me parece que en esta recta final no es conducente pensar, innovar o modificar esta papeleta”, expresó.

Además, apuntó a la respuesta que la Comisión de Venecia planteó en su informe final, dado a conocer el viernes 18 de marzo. “La Comisión de Venecia fue explícita, clara, tajante y taxativa, en responder que eso era una mala idea, que no lo recomendaban, que no era recomendable y que en el caso de que se quisiera pensar en alguna modificación, como cualquiera por cierto, esto debía ser conversado ampliamente, pero la recomendación de la comisión es no hacerlo”, precisó.

En su informe, el órgano consultivo del Consejo de Europa planteó que “las reglas sobre el plebiscito son actualmente claras y se han dado a conocer a los ciudadanos y los actores políticos”, por lo que “cambiar estas reglas correría el riesgo de trasgredir el principio de seguridad jurídica”.

Sin embargo, indicaron que la comisión “reconoce que casi todas las personas con las que ha consultado -en una amplia gama del espectro político chileno- reconocen que debe haber algún tipo de cambio constitucional serio en Chile, basado en el consenso más amplio posible entre los chilenos”.

En ese marco, en caso de ofrecerse una tercera opción, estiman que “esta debería ser a través de los compromisos políticos de los actores políticos relevantes, para llevar a cabo una genuina reforma después del plebiscito, en lugar de cambiar los términos del proceso de revisión formal en esta etapa”.

Rechazo del informe de Sistema Político y activación de prórroga que amplía el trabajo por tres meses más

El vicepresidente de la Convención también abordó el rechazo -en su mayoría- del informe elaborado por la Comisión de Sistema Político en el Pleno, el cual fue votado el viernes 18 de marzo.

Según explicó, el diseño de cronograma que sostiene el órgano redactor, “considera que todos los informes que salgan de las comisiones puedan ser eventualmente rechazados para ser rediscutidos en una segunda oportunidad”, y precisó en que consideran que la relevancia de los temas que se están deliberando “deben permitirnos rediscutir las cuestiones una o dos o tres veces si es necesario”.

Es así que, a su juicio, “vemos que lo que pasó era algo esperable, razonable y que nos va a permitir poder seguir trabajando para lograr el amplio y transversal consenso que requieren estas cuestiones”, ya que “incluso no basta con ganar con 93 votos, sino que lo ideal sería que fuese por muchísimo más”.

“Encuentro que es positivo que se haya decidido devolver el informe a la comisión para revisar estas cuestiones y lograr mayor consenso”, agregó.

Respecto a la prórroga que la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, activará el martes 22 de marzo y que permite ampliar el trabajo constituyente de nueve a 12 meses, Domínguez expresó que “desde el primer momento consideramos que es bueno ocupar los 12 meses y es por eso que la división del trabajo y la organización siempre consideraron los 12 meses”.

En ese marco, según el tiempo de trabajo contemplado, explicó que “vamos a re-revisar el cronograma y la propuesta de cronograma para lo que queda hasta el 4 de julio”, el cual sería deliberado y votado en el Pleno de la Convención.

“Hemos trabajado en una propuesta de cronograma, hemos transmitido esa propuesta a los diferentes colectivos y las coordinaciones de cada una de las comisiones y hemos recibido las respuestas. En general tenemos amplio consenso de que en los plazos establecidos llegaremos al 4 de julio con una propuesta de texto”, añadió.