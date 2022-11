Gloria Hutt por eventual incremento del pasaje del transporte público : “Si se sube la tarifa no corresponde a ninguna situación pendiente de años anteriores”

“Respecto a una eventual alza de la tarifa del transporte público en la zona licitada de Santiago hay varios puntos por considerar”.

Así parte la declaración en video que la actual presidenta de Evópoli y exministra de Transportes durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Gloria Hutt realizó para referirse al eventual alza de la tarifa del transporte público que se debiera concretar el próximo año.

Desde el gobierno de Gabriel Boric ya advirtieron a inicios de octubre que el valor del pasaje tendría un alza durante enero o febrero de 2023 tras tres años congelada. De hecho el propio Mandatario este jueves, en el marco de su participación de la APEC en Tailandia y tras ser consultado por las presiones de Apruebo Dignidad -parte de la coalición de gobierno- respecto a mantener congelada la tarifa, aseguró que eso no podía ser posible.

“El gobierno tiene que tomar una definición sobre un tema que es particularmente sensible. En momentos de crisis económicas sabemos que hay que apoyar a las familias, y a la vez sabemos que el congelamiento de tarifas por más de tres años consecutivos no es sostenible en el tiempo. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio en función de cómo esté la economía y la situación de la familia que más lo necesitan”, indicó el Jefe de Estado.

Sobre este debate, Hutt aseguró que “si se sube la tarifa no corresponde a ninguna situación pendiente de años anteriores. Es cierto que la tarifa estuvo congelada los últimos dos años, pero también esos dos años terminó el sistema con superávit y 2021 se entregó con 1.409 millones a favor”.

La actual timonel de Evópoli se desempeñaba como ministra de Transportes en 2019, cuando el alza de 30 pesos en el Metro desencadenó fuertes protestas que terminaron en el estallido social de octubre de 2019. Hutt se mantuvo en su cargo, ya que ella había transmitido al gobierno de ese entonces que no era conveniente acoger la recomendación del panel de expertos del Transantiago que aconsejó el alza de la tarifa.

Hutt detalló que durante esos dos años “el sistema con gestión interna fue capaz de absorber no solo las tarifas congeladas, también el transporte gratuito para las elecciones y también la rebaja de la tarifa a adultos mayores. Así es que se parte de cero o de una nueva etapa y si hay una proyección financiera que requiera una reconsideración sobre tarifas, le corresponde al panel de expertos que está definido por ley determinar esa necesidad. Y a su vez esa proyección va a depender de la forma en que se cierre el presupuesto que se está discutiendo actualmente”.

En ese sentido la actual presidenta de Evópoli explicó que “las alzas de tarifas tiene dos componentes: una que es un indexador, que podríamos llamar automático, que recoge los precios de los insumos, por ejemplo el combustible y el valor del dólar. Y otro que es el déficit del sistema. Dependiendo de cómo se resuelvan esas dos cosas y se proyecten es que el panel decreta una eventual alza y el Presidente de la República mantiene la facultad de aplicar o no esa resolución del panel sujeto a que el ministerio de Hacienda, en el caso de congelar tarifas, que es necesario subir, que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a poner los recursos”.

En ese sentido la exsecretaria de Estado aseguró que “por eso depende mucho de la forma en que se cierra el presupuesto y mucho también de la gestión interna que haga el ministerio, tal como nos correspondió a nosotros y mantuvimos las tarifas sin variación durante esos últimos dos años”.

“Y así aunque no varió la tarifa, el sistema fue capaz de cerrar con superávit. Así que no hay un tema pendiente, si hay un alza de tarifa no corresponde poner al día alzas que no se hubieran aplicado, porque esas se cubrieron con los recursos del propio sistema”, cerró.