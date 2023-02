Gobierno intensifica conversaciones: CS y PPD acuden a La Moneda ad portas de nuevo ajuste ministerial

Durante la jornada de este martes, en La Moneda continuaron las conversaciones de cara al posible ajuste ministerial que alista el Presidente Gabriel Boric para los próximos días, con la presencia de representantes del Partido por la Democracia (PPD) y Convergencia Social (CS), quienes llegaron a Palacio este martes.

Durante la tarde la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, llegó a La Moneda para reunirse con su correligionaria y ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. El encuentro tuvo como objetivo retomar el contacto e intentar superar las tensiones de la negociación electoral en que el PPD se inclinó por dos listas oficialistas. En la cita, además, ambas conversaron también del cambio de gabinete.

Asimismo, desde CS llegaron a La Moneda el presidente de la tienda, Diego Ibáñez, y la vicepresidenta Ximena Peralta, para reunirse con el jefe de gabinete del Presidente Boric, Carlos Durán.

Dichos encuentros se suman a los registrados la semana pasada, donde se dieron en La Moneda una serie de reuniones diarias con distintos timoneles de los partidos que forman parte del gobierno. Así, el martes estuvo presente la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba; al día siguiente hubo un encuentro con la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic; quien hizo hincapié -a la salida- en el ajuste de subsecretarías, requerido en más de una ocasión por el Socialismo Democrático. Durante el jueves, fue el turno del Partido Comunista, representado por Lautaro Carmona y también el de Leonardo Cubillos, líder del Partido Radical y, el viernes, el de la vicepresidenta de Convergencia Social, Ximena Peralta. En tanto, este lunes fue el turno del presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre y del presidente de Comunes, Marco Velarde.

Las citas con las directivas se da en momentos en que La Moneda alista un ajuste -si todo sigue cómo está planificado- para antes del 11 de marzo. Lo que aún queda pendiente es fijar un día específico.

Durante este martes, además, en Palacio se vio a varios ministros del gabinete que no tienen oficina en La Moneda pasearse por los patios. Entre ellos, Marco Antonio Ávila (Educación), Maya Fernández (Defensa), Juan Carlos Muñoz (Transportes), Julieta Brodsky (Cultura), Mario Marcel (Hacienda), Jeannette Jara (Trabajo), Nicolás Grau (Economía), Ximena Aguilera (Salud).

Y si bien todos aseguraron que no concurrieron a actividades relativas a un eventual cambio de gabinete, el comentario fue obligado.

Presidente Boric: “Los cambios de gabinete se hacen, no se anuncian”

No obstante, el propio Presidente Boric, tras ser requerido por la prensa durante esta jornada, reiteró que “para que no hayan especulaciones -esto lo he dicho hasta el cansancio, pero lo voy a repetir-, los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian. Y los cambios de gabinete los decide el Presidente de la República, ni los editorialistas ni los partidos, así que yo no tengo ningún problema con eso, con los partidos tenemos un diálogo permanente, no me siento presionado, sino que estoy totalmente tranquilo a la evaluación permanente a los ministros”.

Desde La Moneda dicen que será el Jefe de Estado quien definirá los tiempos del cambio de gabinete, pensando en lo que sea mejor para el gobierno y no para los intereses de los partidos políticos. Esto, debido a que las colectividades que sustentan la coalición de gobierno instalaron la idea que un cambio de los secretarios de Estado se aplace para después de la elección de los consejeros constituyentes, la que será el próximo 7 de mayo.

Sin embargo, a pesar de esa idea, se espera que el cambio se realice para la próxima semana, aunque aún falta definir el día. Aunque la intención es que sea previo al 11 de marzo, la agenda presidencial está cargada para esos días. Por ejemplo, el próximo lunes 6, el Mandatario pretende trasladarse a la zona sur para monitorear la reconstrucción post incendios forestales, mientras que realizarlo el martes 7 podría eclipsar la conmemoración por el Día de la Mujer.

En tanto, para el jueves 9 y viernes 10, se espera que el Presidente Boric viaje a Iquique y visite Colchane, para monitorear en terreno la situación fronteriza.