Gobierno sale a abordar críticas por antiguos tuits de autoridades contra Carabineros

Una serie de reacciones han generado publicaciones realizadas por autoridades de gobierno en contra de Carabineros que datan de años anteriores, pero que han sido reflotadas durante los últimos días.

El ministro de Economía, Nicolás Grau ha sido uno de los personeros del Ejecutivo cuestionados y emplazados, incluso, a renunciar a su cargo.

“Pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado”, escribió el actual secretario de Estado el 3 de octubre de 2020, en una de las publicaciones que le ha valido críticas.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, este viernes, salió a abordar las críticas e hizo un llamado a sumarse a las “soluciones” para combatir la crisis de seguridad que se vive actualmente en el país.

“El llamado más importante es a sumarnos más que a la polémica, sumarnos a las soluciones y al trabajo para combatir la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, a sumarnos en el reforzamiento al trabajo de las policías que estamos haciendo ahora”, expresó en un punto de prensa en Punta Arenas, durante su gira en Magallanes.

“Yo quiero señalar esos hechos, más que las polémicas sobre tuits o comentarios del pasado”, agregó.

Además, afirmó que “todo el gobierno está no solo comunicando las acciones, sino que ejecutando las acciones para reforzar el trabajo de las policías”.

“Yo creo que con hechos y no solo con palabras se juzga el compromiso del gobierno en el combate de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, y el respaldo a las instituciones policiales para que hagan ese trabajo”, remarcó Vallejo.

La vocera de gobierno también abordó las críticas que recibió el actual miembro del directorio de Metro, Nicolás Valenzuela por un tuit que publicó en el contexto del inicio del estallido social del 18 de octubre de 2019.

“Evadir, no pagar, otra forma de luchar. #EvasiónMasiva”, fue lo que escribió en la red social.

La publicación, que comenzó a difundirse el martes de esta semana, provocó molestia en las bancadas de diputados de Chile Vamos y el Partido Republicano, quienes emitieron una declaración conjunta condicionando la aprobación de recursos para Metro a la salida de Valenzuela de la estatal.

“Lo positivo es que se aprobó el presupuesto en transporte finalmente en esta primera etapa. Primó la sensatez y el interés común, en vez de condicionar por temas contingentes una ley que viene con recursos importantes para satisfacer la necesidad de las personas”, expresó al respecto Vallejo.

Orellana, Toro y Brodsky

La publicación de Grau también se suma a otras realizadas por la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky quien en el 22 de octubre de 2019 escribió que “ya no puedo ver más videos de pacos y milicos golpeando y matando gente. Qué horro CTM! (sic)”.

“Entro a tuister y solo veo noticias de pacos que disparan, atropellan, golpean, mutilan personas. Qué onda el nivel de impunidad. Se fue a la cresta el Estado de derecho #ChileViolatesHumansRights (sic)”, expresó Brodsky en otra publicación el 6 de marzo de 2020.

El 2 de marzo de 2020, en tanto, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro publicó: “Bastan 10 civiles insultando a los pacos para que empiecen a responder con lacrimógenas. Increíble la proporcionalidad de la institución profesional a la que le damos el monopolio de la fuerza y el manejo de armamento militar”.

Durante este viernes, también comenzó a difundirse en redes sociales una fotografía de publicación de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana del 16 de noviembre de 2019.

“No basta con la presentación de querellas caso a caso, así solo caerán los pacos rasos y no quienes comandan esta demencia. Además de los responsables políticos de Carabineros, sus generales tienen que pagar alguna vez y esa institución acabarse, fundirse y era. No tiene vuelta”, se lee en el tuit de la actual secretaria de Estado.

Consultada por La Tercera, Orellana señaló que “estamos en terreno, presentando a la ciudadanía nuestra propuesta de Presupuesto 2023 y esperaría que el debate se centrara en mejorar la vida de las personas hoy más que en tweets de hace ya años, que se levantan para armar polémicas”.

“Me parece importante señalar que esos tweets están en un contexto de alta convulsión social y que hoy mi trabajo como ministra está concentrado en generar soluciones y fortalecer tanto las instituciones como los derechos”, remarcó.

Republicanos piden la renuncia de Grau

En el Partido Republicano no cayeron nada de bien los tuits antiguos de Grau en contra de Carabineros, por lo cual salieron rápidamente a pedir su renuncia al gobierno.

El fundador del partido y excandidato presidencial, José Antonio Kast aseguró que “lo más grave del odio del ministro Grau en contra de Carabineros es que sus mensajes no son de hace 10 años, son del año pasado y luego de 7 meses como ministro no solo no ha pedido disculpas sino que no ha borrado sus mensajes”.

La diputada y presidenta del partido, Chiara Barchiesi declaró que “sacar a Grau no es un punto político; es un punto moral y de responsabilidad fiscal”.

El también diputado de la tienda, Cristián Araya sostuvo que pidió al Presidente Gabriel Boric “remover al ministro Grau”. “Sería una buena noticia para la golpeada economía chilena. Hágalo por Chile”, agregó.

Su par José Carlos Meza indicó, en tanto, que “la bajeza de este gobierno no tiene límites. El ministro Grau debiese abandonar hoy mismo su cartera, de otra forma la señal a nuestros Carabineros es clara: este es un gobierno que odia a nuestras fuerzas de Orden y Seguridad”.

El independiente pero integrante del comité Republicanos, Harry Jürgensen, afirmó que “el ministro Grau debe renunciar, Chile no se merece un canalla como usted como autoridad. Su tweet refleja el desprecio del gobierno de Gabriel Boric hacia nuestros Carabineros y hacia los chilenos que queremos vivir en paz”.