Guillermo Ramírez afirma que libelo oficialista contra Vivanco busca “manchar a Andrés Chadwick” y vincular a Hermosilla con la UDI

Las acusaciones constitucionales contra Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz, magistrados de la Corte Suprema bajo el escrutinio de la Cámara de Diputados por presuntas irregularidades en sus cargos, han crispado los ánimos entre los parlamentarios de oposición y la alianza de gobierno.

El libelo oficialista más la Democracia Cristiana (DC) contra Matus y Vivanco por sus vínculos con Luis Hermosilla, apunta fuertemente al rol de Andrés Chadwick en las conversaciones del penalista, en donde es señalado como una de las figuras políticas a las que acudía para intervenir en distintos asuntos, además el escrito califica al exministro del Interior como el “motor del tráfico de influencias”. A diferencia de la acusación ingresada por Chile Vamos, la cual se enfoca en las presuntas irregularidades cometidas por Vivanco en fallos de la Suprema y sus chats con Hermosilla.

Por lo mismo, el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, en conversación con Radio Duna señaló que “lo que les interesa a los que escribieron esa acusación mas que destituir a la ministra Vivanco, es de pasada manchar a Andrés Chadwick”.

“Los argumentos jurídicos contra Vivanco están, pero también están plagados de opiniones políticas y de conjeturas que no tienen absolutamente ningún sustento. Por lo tanto, mirado en perspectiva, fue una buena decisión haber presentado nuestra propia acusación constitucional contra la ministra”, sostuvo el líder de la tienda.

En ese sentido, el gremialista remarcó que –a su juicio– esto demuestra los intentos del gobierno para relacionar el caso Audio con la derecha, concretamente con la UDI.

“Este es un nuevo capítulo en el que se trata de forzar una interpretación respecto del caso Hermosilla. Cuando uno ve, yo no lo he analizado por completo, pero ayer le pedí a un par de personas que lo hicieran y me decían que la acusación constitucional (oficialista) contra la ministra Vivanco, está plagada de alusiones a Chadwick y que aparece mencionado un montón de veces. Y uno dice, ¿Quién es el acusado acá? ¿Por qué se hace eso? Y es porque, es efectivamente, un esfuerzo por intentar vincular a un sector político y a un partido con Luis Hermosilla”.

Al ser consultado por la relación de Hermosilla y Chadwick, respondió que el penalista “se aprovechó de ese vínculo con alguien que era ministro para decirle a las personas: yo tengo mucha influencia, yo puedo mover hilos, te puedo ayudar, porque soy amigo de Andrés Chadwick. Yo creo que aquí hubo una utilización de la figura de Chadwick”.