Guillermo Ramírez (UDI) por discusión de la ley de Presupuesto y reducción del gasto: “Hoy día no tenemos la plata que teníamos años atrás”

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado Guillermo Ramírez, abordó la presentación y discusión de la ley de Presupuesto para el próximo, recalcando que el foco en la tramitación está puesto en reducir el gasto y endeudamiento.

Desde la oposición, durante la discusión en particular del erario, le han asestado varios golpes al gobierno. Ayer con la aprobación de $1.000 para gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, en protesta por el caso Monsalve, y esta jornada con el rechazo a los recursos para el Sistema de Admisión Escolar en 2025 y de 47 Servicio Locales de Educación en todo el país.

En entrevista con CNN Chile, el diputado Ramírez evaluó el presupuesto presentado por el gobierno, afirmando que “el presupuesto cuando se presentó se hizo bajo ciertos presupuestos de ingreso. Es decir, que el Fisco iba a recaudar una cierta cantidad de dinero, que nosotros desde el principio consideramos que era demasiado alto y que con esa estimación lo que iba a ocurrir al final del año era que, si gastábamos esa cantidad de plata, el país se iba a endeudar aún más durante el año 2025″.

“Durante la tramitación del proyecto vieron malas noticias, el Imacec del 0%, la inflación del 1%, con lo cual se empezó a confirmar la sospecha que teníamos nosotros de que el próximo año la recaudación iba a ser distinta que la que estaba proponiendo el gobierno y por eso en la tramitación del proyecto, probablemente, el centro de la discusión ha estado en el nivel de gasto”, agregó el legislador.

En esa línea, el diputado Ramírez destacó el trabajo realizado en la comisión mixta, la que afirmó que “básicamente lo que hace el gobierno es reducir de manera significativa el presupuesto, ajustándose a la realidad de Chile, que la verdad es que hoy día no tenemos la plata que teníamos en otros años, y por lo tanto, eso va a permitir que el Estado de Chile no se endeude, o se endeude una cantidad menor de la que lo hubiésemos endeudado si hubiésemos mantenido el presupuesto tal como progresó el gobierno”.

“Por eso hay que ser tan cuidadosos con lo que se gasta y estudiar muy bien los ingresos”, planteó el diputado gremialista.

Durante la conversación, Ramírez también abordó la polémica que levantó la declaración del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien el 28 de octubre pasado en una sesión de la subcomisión mixta de Presupuesto, afirmó que existe desfinanciamiento para las tropas de esa rama de las Fuerzas Armadas.

El ministro Mario Marcel durante la votación de la partida de Educación. FOTO: DEDVI MISSENE

Al respecto, Ramírez sostuvo que hay razón tanto en los planteamientos de la institución castrense, como en el gobierno, desde donde descartaron la falta de recursos. “Tiene razón el general, y también el gobierno, en cuanto a que lo que no está enteramente financiado son los conscriptos”, señaló.

“Por ejemplo, la postulación o el servicio militar se ha reducido dramáticamente. Por ejemplo, la política de la actividad universitaria, que hace que muchas veces los jóvenes que antes aspiraban a poder estudiar en la Escuela Militar hoy día decidan hacerlo en alguna otra institución debido a la gratuidad, entonces, acá hay un problema que es estructural, que tenemos que resolver y que vamos a tener que discutir mucho más allá de la ley del Presupuesto”, explicó el diputado.

Asimismo, Ramírez planteó sus reparos ante la ausencia de los ministros sectoriales durante la tramitación de los dineros de las distintas carteras. Así, según señaló, durante la discusión de Educación no asistió Nicolás Cataldo, lo que se repitió con Carolina Tohá en las partidas del Ministerio del Interior.

“Los únicos ministros que han estado presentes en la Sala han sido el ministro Marcel (Hacienda) y el ministro Elizalde (Segpres)”, aseguró el timonel de la UDI.

“Durante la discusión de Educación no estaba el ministro de Educación, durante la discusión del Ministerio del Interior no estaba la ministra Tohá, y por lo tanto acá solamente nos hemos entendido con Hacienda. Si hemos tenido dudas respecto a las partidas, programas, etcétera, que hemos necesitado que se resuelvan, ha sido el ministro Marcel el que ha tenido que responder porque los ministros sectoriales no han estado. (...) Yo nunca había visto la ausencia de los ministros, ni siquiera los sectoriales. No hemos visto a ninguno”, manifestó.