Henry Leal (UDI) y elección de presidencia de la Cámara: “Para ayudar a Matthei tenemos que actuar en bloque y en unidad”

Una reñida disputa por la presidencia de la Cámara -tal como ocurrió a fines de marzo con la testera del Senado- se augura para este lunes a partir de las 17 horas. No solo para el oficialismo -bloque que levanta a Camila Rojas (FA)-, sino que también en Chile Vamos, donde hasta ahora no ha habido acuerdo para arribar a un candidato único. La carrera -en este bloque- está desatada entre Jorge Alessandri (UDI) y José Miguel Castro (RN).

Henry Leal, ungido por unanimidad el martes 1 de abril como jefe de bancada de la UDI, es categórico en señalar que las bancadas de derecha deben enfrentar unidas este proceso. “Aquí no es la pasadita de un partido por sobre otro”, dice. Pero desdramatiza que a la primera vuelta lleguen con dos cartas, porque ningún sector tiene el quórum constitucional de 77 votos para ganar en primera vuelta. Y porque habrá apoyos mutuos en la segunda.

Este es el segundo test de gobernabilidad para el sector luego de lo ocurrido en el Senado. ¿Aprueban o reprueban?

-Nosotros como Chile Vamos tenemos que mostrar unidad, madurez política y dar una señal clara de que si llegamos a ser gobierno vamos a poder tener las mayorías y dar gobernabilidad al país. Espero que esté la suficiente madurez para que cualquier tema personal quede de lado y se imponga la cordura.

¿Llevar dos candidatos a primera vuelta, no es una señal de debilidad?

-No, porque esto no tiene nada que ver ni con la candidata presidencial ni con las directivas, es un tema de la Cámara. Si se da ese escenario, la importancia es la segunda votación. Si estamos unidos en la segunda votación no hay ningún problema.

Pero en ese escenario habría una división, todo lo contrario a la unidad que buscan.

-No, la división se manifiesta cuando se vota en contra por un candidato del sector. Si se ve el tema en segunda vuelta, lo que importa es cómo se vota ahí. Si estamos todos unidos, no hay división.

¿Si llegan con dos candidatos, no es darle un margen al oficialismo para que gane en primera vuelta?

-Lo óptimo es llegar con un solo candidato. Yo hago un llamado a la cordura, al sentido común, a la responsabilidad, que construyamos unidad y no división, y dejar de lado los temas personales.

¿Por qué no cerraron filas desde un principio con un solo candidato?

-Eso estamos haciendo, estamos en plenas conversaciones para tener un solo candidato.

Es que los días han pasado y no han logrado arribar a ese acuerdo.

-Conversamos todos los días con RN y Chile Vamos, y estamos todos empeñados en que vamos a tener unidad.

¿La demora no tensiona al sector?

-No, para nada.

Se lo pregunto porque Jorge Alessandri ha hecho gestiones, incluso desde la India.

-Está bien, si tiene que conseguir votos. La bancada de la UDI está unida, vamos a tener una sola postura y nosotros esperamos que sea Jorge. Pero, si no es él, el que sea va a contar con el apoyo. Espero que los jefes de bancada de Evópoli y RN estén por construir un proyecto político de unidad del sector, eso es lo más importante, aquí no es la pasadita de un partido por sobre otro.

Usted lo plantea desde el punto de vista de la votación, pero el hecho de que lleguen dos candidatos es el antónimo de unidad.

-Eso, en un supuesto de que así ocurra. Lo que estoy diciendo es que estamos trabajando para tener un solo candidato y que ese es el escenario probable.

Evelyn Matthei dijo que no se iba a involucrar en las conversaciones. ¿Eso no revela un déficit de su liderazgo?

-En absoluto. Evelyn Matthei es respetuosa de Chile Vamos. Ella espera que actuemos con madurez, generosidad y grandeza. Nosotros tenemos que ayudar a nuestra candidata y no ponerle problemas. Y para ayudarla tenemos que actuar en bloque y en unidad. Ella ha manifestado que no se quiere involucrar, no lo ha hecho porque espera grandeza y unidad de nosotros, y tenemos que responder con esa misma confianza que nos está dando al no involucrarse.

¿No podría interpretarse como un desmarque para no tener un daño colateral?

-El liderazgo de Evelyn Matthei está mucho más allá de quien sea presidente de la Cámara de Diputados. El apoyo ciudadano está más allá de Chile Vamos, no le afecta en nada.

Pero la coalición que ha estado involucrada en la elección de las dos cámaras es la de Matthei.

-Pero ella no se ha metido, ni en la del Senado ni en la de la Cámara.

¿Qué se juega el sector con esta elección de mesa?

-Se le ha dado una importancia superior a lo que es realmente la presidencia de la Cámara de Diputados.

¿Por qué?

-Porque la presidencia de la Cámara la única incidencia que tiene es dirigir las reuniones en la Cámara y poner en tabla algunos proyectos que son previamente acordados por los comités de los distintos partidos. Es un beneficio político para quien detenta el cargo, pero no tiene mayor incidencia en la política nacional ni electoral.

Pero puede resolver las admisibilidades de los proyectos...

-Sí, es un cargo importante del país, pero se le está dando una importancia mayor de la que realmente es. Yo no le quito su valor, por eso estamos trabajando para recuperarla.

Si no es tan relevante, ¿por qué están trabajando tanto para hacerse del cargo?

-Porque queremos sacar a la izquierda de la presidencia de la Cámara. La oposición debe estar unida para ir conquistando ese poder.

A su juicio, ¿cómo ha ejercido la izquierda ese poder?

-Las presidencias se han ejercido con ecuanimidad, no he visto un sesgo de un sector sobre otro, se ha manejado en forma prudente, pero cada sector puede tener una impronta distinta.

¿En el caso de ganar la mesa, darán garantías a todas las bancadas de que puedan ser discutidos los proyectos de todos los sectores o se llevarán la pelota para la casa?

-Es una decisión de quien llegue a ser presidente de la Cámara. Pero, en mi opinión, quien llegue a la testera tiene que darles garantías a todos los sectores porque es el presidente de la Cámara de Diputados, no es el presidente de un partido o de una coalición, nos representa a todos.