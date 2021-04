Heraldo Muñoz propone sistema mixto de pensiones: “Hay una demanda por hacer realidad el sueño de una mejor protección social”

“Tenemos una propuesta concreta, que la hemos ido perfeccionando con el tiempo, que implica un cambio profundo hacia un sistema nuevo de pensiones”, dijo Heraldo Muñoz, presidente del PPD y precandidato a la presidencia, previo a anunciar una propuesta para reformar el sistema previsional.

Esto en el marco del proceso para un tercer retiro de 10% de fondos de AFP -cuyas primeras solicitudes estarían habilitadas desde este lunes 3 de mayo-, y que fue objetado por el Ejecutivo, motivo por el cual fue enviado un requerimiento al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el ente rechazó tal solicitud, procediéndose así a la promulgación y publicación en el Diario Oficial de esta reforma.

“Hay una demanda por hacer realidad el sueño de una mejor protección social, y eso no solo para los adultos mayores, si no para mucha gente que se ha expresado en las calles para que se tenga pensiones con dignidad, y que los adultos mayores no deban seguir trabajando más allá de la edad de jubilación”, dijo Muñoz en la introducción de esta propuesta que apunta a un sistema mixto.

“Tomando en consideración que solo se hizo una reforma en 2008, y no se han hecho cambios profundos, proponemos un sistema mixto basado en la seguridad social, reforzando el rol del estado, con solidaridad y equidad de género”, añadió.

Esta propuesta tiene entre sus principales puntos, una pensión básica universal garantizada, cuyo valor a pagar igualaría la línea de la pobreza (6 UF, $176.964 aprox), el reemplazo del actual sistema de pensiones solidario hacia un piso universal, con un esfuerzo fiscal adicional de 1.5 puntos del PIB al 2022 y 2,7% al 2050.

También contempla un pilar contributivo mixto solidario, en el que el 10% del trabajador será ahorrado en cuentas individuales (los ahorros no serán expropiados), y el 8% de cargo del empleador, estará bajo un mecanismo colectivo solidario.



Otro punto es el principio de equidad de género, en el que hombres y mujeres jubiladas a igual saldo y edad, tendrán igual pensión, y se garantizará una pensión total mínima igual al salario mínimo (11,1 UF, $324.435 aprox).

Respecto al pilar de ahorro voluntario, se busca profundizar el ahorro previsional voluntario de la clase media, y restringir los depósitos convenidos.

Además se tiene considerado al Estado “como puerta de entrada al sistema de pensiones”, lo que se traduce en que sea una agencia estatal autónoma quien administre las cuentas previsionales, la que “afiliará, pagará pensiones, registrará saldos, cobranza centralizada y atención de público”.

Entre los aspectos de la propuesta también figura el instituto de seguros sociales para la cotización del 8% adicional de ahorro colectivo, un organismo autónomo del Estado, “que velará por la sostenibilidad del sistema de cuentas colectivas solidarias”.

“Llegó la hora de un cambio profundo al sistema de pensiones, dejar atrás las AFP y tener un sistema de seguridad social mixto que permita una pensión digna, una vejez digna y sin necesidad de trabajos adicionales”, dijo Muñoz.

“Hago un llamado al Presidente de la República a un diálogo serio, para llegar a un acuerdo de justicia tributaria, cuyo objetivo inmediato sea financiar una renta de emergencia de carácter universal, y al mismo tiempo, de las estructuras de carácter social”, concluyó precandidato en esta materia.

Este sistema mixto cuenta con el apoyo de los parlamentarios Adriana Muñoz, Raúl Soto y Tucapel Jiménez, quienes participaron de este anuncio.

“El gobierno insiste en seguir fortaleciendo las AFP”, dijo la expresidenta del Senado, Adriana Muñoz. “Estamos avanzando en una propuesta de institucionalidad que creo que hay que seguir peleando, y abre debate en la oposición porque no todos estamos en la misma línea de avanzar”, dijo la senadora PPD.

Ximena Órdenes, senadora independiente, añadió: “Creo que lo principal es un tránsito hacia una nueva arquitectura del sistema de pensiones. No tenemos un sistema de seguridad, tenemos una estructura de ahorro individual, en el que cada uno se salva solo. (...) Chile no puede seguir con el modelo de las AFP, el Estado tiene que involucrarse. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Creo que esta propuesta da en ese punto”.

Por su parte, el diputado PPD Tucapel Jiménez, puntualizó: “Antes del estallido social, una de las grandes marchas fue justamente contra las AFP. Es una deuda que tenemos con el país. Esta es una propuesta seria y clara de hacia dónde queremos enfocar el sistema de pensiones”.

El también diputado PPD, Raúl Soto, agregó que “Tenemos un sistema previsional en el que cada uno se rasca con sus propias uñas. Este sistema se convirtió en una verdadera fábrica de pobreza”.