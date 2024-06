Hernán García, experto electoral del PS: “El partido tiene consolidada una participación en comunas rurales, el desafío es conquistar las urbanas”

Formó parte de las negociaciones -entre el oficialismo y la DC- que zanjaron las comunas donde los partidos se midieron en primarias municipales este domingo. El secretario nacional electoral del PS, Hernán García, aborda los resultados de esos comicios, donde su partido ganó en regiones, pero perdió presencia en la RM y en las comunas del país con mayor número de votos lo que preocupa a los parlamentarios de la colectividad por el efecto que podría tener en las elecciones que se avecinan.

Lideraron en votos y en número de comunas obtenidas, pero perdieron grandes batallas: la Granja, Valparaíso, Talca, Providencia. ¿A qué atribuye los resultados?

No es algo fácil de digerir al día siguiente de la elección. Siempre los partidos nos generamos expectativas respecto de nuestro resultado. En el caso del PS, la expectativa estaba dada por una estrategia que significaba apoyar decididamente a todas la candidaturas, no solo esas en particular. Estas tenían un carácter especial por tener cierta impronta. Uno no puede hacer más que agradecer la participación, por pequeña que fuera.

¿Qué tan satisfecho quedó con resultado?

No obstante sentir tristeza por no haber alcanzado un buen resultado en esas comunas, finalmente el PS materializa ante la ciudadanía ser el partido más ordenado, el eje del gobierno, el con más votos en este proceso.

¿Le inquieta que el PS pierda fuerza en núcleos urbanos?

Es que, primero, el PS hizo una apuesta: nosotros no perdimos La Granja o Valparaíso, porque no estábamos ahí. Pero no es que hayamos perdido.

Pero el PC y el Frente Amplio tampoco tenían esas comunas y, sin embargo, se impusieron en la primaria...

La ciudadanía, las personas que participaron, lo resolvieron de esa forma. Esa era la regla del juego.

¿Pero qué dice eso del PS?

Dice que el PS tiene que establecer una estrategia más grande. Hoy día el PS tiene consolidada una participación en comunas rurales, lo que no es malo, el desafío es conquistar comunas urbanas.

¿Que al FA y al PC les haya ido bien en núcleos urbanos habla de que ellos tienen una capacidad de convocatoria mayor?

Diría que es principalmente una capacidad de movilización puntual. Si el mensaje hubiera llegado a más gente... Aquí hay una deuda que el Servel debe asumir: que es la difusión de este espacio democrático. Nos habría gustado que abriera la capacidad de convocatoria.

¿Se forma un nuevo equilibrio de fuerzas al interior de la alianza con esta elección? Uno podría pensar que hoy el FA y el PC están en una mejor posición para enfrentar las elecciones que se avecinan.

El resultado de la primaria solo representa una parte del proceso, no todo.

¿No teme que al PC y al FA se les abra el apetito y busquen desafiar al Socialismo Democrático, y a la DC, en las gobernaciones?

Es posible. No es algo que uno pueda descartar o, al revés, considerar que el Socialismo Democrático es el único referente para representar a la ciudadanía. El ejercicio de la democracia consiste en valorar todas las opciones.