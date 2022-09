“Inaceptable y “acto deleznable”: oposición y oficialismo condenan transversalmente agresión a hermano del Presidente

Tras la agresión que sufrió este jueves el periodista Simón Boric, hermano del Presidente Gabriel Boric, sectores políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, condenaron transversalmente el hecho.

En cuestión, el ataque ocurrió en las cercanías de la Universidad de Chile, en donde un grupos de personas -en su mayoría menores de edad- golpearon a Simón e incluso le robaron su teléfono móvil, esto luego de que el periodista habría intervenido para evitar que sujetos saquearan un local comercial.

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, entregó su “repudio sin matices la agresión contra el hermano del Presidente de la República, Simón Boric y a otros funcionarios de la Universidad de Chile. Está claro que hay un sector activista de la violencia, que no quiere que resolvamos diferencias con democracia y respeto. ¡Basta ya de justificarla!”.

La presidenta de Evópoli, Luz Poblete, en tanto, sostuvo que “las cobardes agresiones contra Simón Boric, hermano del Presidente Gabriel Boric, son inaceptables y merecen nuestro repudio absoluto. La violencia nunca será el camino para defender ideas. ¡Cuidemos la democracia!”.

El senador y timonel del Partido Republicano, Rojo Edwards, también condenó la agresión y expresó que “solidarizamos con él, su familia y todas las víctimas de la violencia”.

Desde Renovación Nacional, la diputada Camila Flores, indicó que “es absolutamente reprochable la golpiza que sufrió el hermano del Presidente Gabriel Boric. No podemos validar jamás la violencia para lograr determinados objetivos por muy distinto que lleguemos a pensar”.

Desde la DC, el jefe de la bancada de diputados, Eric Aedo señaló que “condenamos la agresión sufrida por Simón Boric, hermano del Presidente. Solidarizamos con él y su familia y esperamos que los autores sean sancionados. Todos debemos cuidar la Democracia. La violencia nunca será la forma de resolver las diferencias”.

El jefe de bancada del Partido Socialista, senador José Miguel Insulza, condenó tajantemente que se “ha cometido un acto deleznable. Una agresión en contra del señor Simón Boric, hermano del Presidente de la República, en la puerta de su lugar de trabajo, la Universidad de Chile. Hay detenidos y hay cámaras, se puede saber perfectamente quién lo ha hecho y porqué. Exigimos una investigación a fondo y solidarizamos con el Presidente y su familia”.

Por parte de Comunes, en tanto, la diputada Emilia Schneider, manifestó que “repudio y condeno tajantemente las agresiones vividas por Simón Boric. No podemos tolerar esta violencia, ni ninguna otra. Las diferencias se resuelven conversando y por la vía de la democracia. Espero se investigue y se encuentren a los responsables de estos lamentables hechos”.

La diputada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez, aseguró que son “terrible imágenes que no se pueden seguir repitiendo, además en días previos al evento más importante y democrático de los últimos 30 años. Solidaridad absoluta con Simón Boric, ante la agresión sufrida. Máximo rigor para quienes resulten responsables. La violencia jamás será el camino”.

Desde el Partido por la Democracia, la diputada Helia Molina, expresó que “basta de recurrir a la violencia para solucionar las diferencias, pasó esta semana en la Cámara, y hoy le sucede a Simón Boric afuera de su trabajo. Todo mi cariño Simón, debemos seguir trabajando por mayor seguridad, para que todos podamos caminar tranquilamente por las calles”.

El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, entregó su solidaridad con Simón, “a quien conozco hace harto tiempo. (...) Entiendo que no hay un móvil político detrás, sino que más bien delincuencia o gente que estaba intentando saquear un lugar y, bueno, Simón intentó impedir aquello, se expuso y bueno, lo bueno es que no pasó a mayores. Creo que no tiene que ver con el plebiscito, no tiene que ver con una supuesta polarización”.

El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, dijo que le parece “totalmente condenable cualquier agresión que se produzca en la vía pública, y en particular solidarizo con Simón. Espero que efectivamente no tenga ninguna situación más grave, pero la verdad es que los hechos que hemos visto han sido absolutamente inaceptables”.

Tras lo ocurrido, cuatro adultos fueron detenidos por Carabineros. Uno de ellos tiene en su registro policial antecedentes por participar en la quema de un bus de locomoción colectiva y otro por no respetar la normativa sanitaria.

Mientras que el agredido concurrió al Hospital Clínico de la Universidad de Chile a constatar lesiones, en donde fue visitado por el propio Presidente.