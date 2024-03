“Inaceptables”: parlamentarios critican dichos de embajador de Argentina Jorge Faurie contra delegación nacional

Críticas trasversales generaron a nivel parlamentario los dichos que el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, habría lanzado contra una delegación nacional en un encuentro entre representantes de ambos países.

La situación aludida ocurrió el pasado viernes 15 de marzo entre el representante diplomático de Javier Milei en nuestro país y personeros nacionales, entre ellos el delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristian Aravena Reyes. En el marco de una visita al Complejo Internacional Cristo Redentor, también conocido como Paso Los Libertadores.

De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores intercedió y manifestó su preocupación al embajador por lo sucedido.

“Le hicimos notar al embajador Faurie nuestra preocupación por la situación a través del secretario general de la Cancillería”, explicaron desde la secretaría de Estado encabezada por Alberto van Klaveren.

El embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO.

El diplomático trasandino habría lanzado palabras poco amables hacia los personeros nacionales y desconocido la figura del delegado presidencial provincial de Los Andes, consigna El Mostrador.

“Mi país (Argentina) ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer”, habría sido una de las expresiones dirigidas a la delegación.

De acuerdo al citado medio, Faurie ignoró al delegado provincial de Los Andes, argumentando que el gobierno argentino no reconoce dicho cargo. “El Estado chileno acostumbra a crear figuras de representación, en especial esta de delegado, ¿qué es eso, qué es un delegado? Nuestro gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma”, habría dicho.

Dichos “inaceptables”

El diputado Diego Schalper (RN), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, pidió al canciller van Kleveren hacer una nota de protesta contra el gobierno argentino.

“Nos parece que las declaraciones del embajador son inaceptables, principalmente porque ofende al pueblo de Chile. Le pedimos al canciller Van Klaveren que haga una nota de protesta y que el embajador tenga claro que a las autoridades chilenas se les respeta”, dijo.

En un tono más duro, el senador Iván Flores (DC) señaló: “La historia conjunta y la necesidad de mantener el mejor nivel de relaciones entre Chile y Argentina están muy por encima de las bajezas y roterías actuar del embajador Faurie (...) Creo que esto es inaceptable, así de simple, pero tampoco hay que darle la connotación más allá de lo que estrictamente significa una rotería de un embajador de Argentina en nuestro país”.

El diputado Tomás de Rementería (Ind-PS) por su parte, expresó que “en definitiva, Milei nos mandó un antichileno” y enfatizó que es “inaceptable (un) trato a nuestras autoridades y a la historia de nuestro país”.

Más conciliador fue el senador Juan Ignacio Latorre (RD): “Sobre las declaraciones del embajador de Argentina, entiendo que ya se han aclarado con Cancillería, y el llamado es más bien a profundizar y a respetar una relación bilateral que es estratégica para ambos países. Chile y Argentina son países vecinos, países hermanos, con múltiples desafíos en común. Ese es el llamado, a cuidar esa relación bilateral y por tanto dar por superadas esas declaraciones”.

En tanto, el diputado Alberto Undurraga (DC) apuntó que “los embajadores tienen un rol en cada uno de los países y parte de ese rol es respetar las instituciones del país en el cual están radicados. En ese sentido, el embajador de Argentina se excede con esas declaraciones. Yo espero que sea solo un incidente que no escale, porque tenemos que cuidar las relaciones con el país hermano, pero naturalmente debe llamarse la atención”.