Indefinición del PC agudiza orfandad presidencial de la izquierda y Carmona rechaza intentos de “pauteo”

Sin plazos ni apuros, el Partido Comunista dejó pendiente la decisión de quién será la carta presidencial de la colectividad.

Este escenario se replica en el Frente Amplio, lo que deja –por ahora– a la izquierda oficialista sin abanderado(a), a diferencia de otros sectores políticos que ya decidieron a los postulantes que los representarán al menos en una eventual primaria presidencial.

En el comité central del PC, realizado el sábado pasado, la dirigencia partidaria solo zanjó temas de un eventual programa de gobierno y otros asuntos coyunturales, en una señal de que la definición presidencial de los comunistas será más compleja de lo esperado.

Incluso, al comentar las conclusiones del cónclave comunista, el presidente del PC, Lautaro Carmona, fue severo ante las presiones “externas”. “Van a chocar con la realidad todos aquellos que se propongan, desde fuera del partido, pautearnos en nuestros debates. Tenemos suficiente personalidad para saber cuáles son nuestros ritmos y nuestras prioridades, siempre el Partido Comunista ha actuado en la vida con prioridades, con prelaciones, con centralidades, de cosas más importantes, y en eso hay una convicción”.

Incluso, el timonel comunista reiteró que “existen muchos más nombres” disponibles para asumir una candidatura propia, descartando que las opciones sean solo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Aunque Carmona aludía a los medios de comunicación, indirectamente también apuntaba a La Moneda, que el viernes pasado organizó un masivo acto para promulgar la reforma de pensiones. A juicio de los legisladores de derecha, la ceremonia, a la que no asistieron, era una suerte de proclamación de Jara (PC). Esta actividad, incluso, se había postergado a la espera de que el PC tomara su decisión presidencial.

“Han sido solo rumores”, dijo, sin embargo, este domingo la ministra del Trabajo, al ser consultada en Chilevisión sobre sus chances de lanzarse en una carrera a La Moneda, bajando las expectativas de algunos de sus partidarios. Efectivamente, en el oficialismo había corrido con fuerza un rumor de que este lunes el Presidente Gabriel Boric iba a realizar un cambio de gabinete para permitir la salida de Jara, en la eventualidad de que hubiese sido proclamada como abanderada comunista en el comité central. Esa posibilidad, obviamente, ayer ya estaba descartada.

“Parece que cuando lo digo (que son rumores), nadie me está escuchando, porque no hay nada de eso. En el Partido Comunista se están discutiendo ideas para proponerle al país, no nombres. Entonces, son solo rumores”.

Consultada por el revuelo mediático en torno a su figura, Jara admitió con humor que “me he dado un poquito cuenta, porque como que me ha costado hacer una actividad en la que pueda hablar de un tema sin que se me pregunte lo otro. Pero en realidad..., son solo rumores. No está ahí la discusión puesta en el Partido Comunista, sino que en las ideas, qué es lo que vamos a proponer para un futuro gobierno, cómo se va a mejorar la vida de las personas”, remarcó.

La decisión, en todo caso, quedó en manos de la comisión política (equivalente a la mesas directivas de otros partidos), ya que el comité central acordó de todos modos en llevar un candidato a la primaria oficialista, en la que por ahora solo estarían participando Carolina Tohá (PPD), Vlado Mirosevic (liberal) y Jaime Mulet (FREVS).

El caso del Frente Amplio es incluso más complejo que el del PC, donde al menos hay dos cartas fuertes: Jadue y Jara. La militancia frenteamplista, que en un momento apostaba por una figura transversal como la expresidenta Michelle Bachelet o un dirigente de sus filas como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, hoy no tiene ningún nombre competitivo sobre la mesa.

Este domingo, Vodanovic reiteró su negativa, a pesar de que su nombre sigue apareciendo en estudios de opinión. “Las encuestas nunca hay que mirarlas mucho, ni cuando vienen bien ni cuando vienen mal, porque creo que lo único que hacen a veces es distraerlo a uno. Uno tiene que tener el foco puesto en el trabajo, en la labor diaria, en los procesos municipales. No tiene tanto que ver con la popularidad del momento sino que con un trabajo mucho más riguroso, del día a día”.

Agregó que una carrera presidencial implica “reflexiones que todavía no tengo muy bien masticadas”

“Creo que he sido bastante claro. No hay ningún escenario, ni encuesta, ni declaración, ni solicitud de alguien que pueda hacer cambiar un compromiso que yo ya establecí hace mucho tiempo, que es irrestricto con los vecinos de Maipú. Yo en la vía que fui electo me comprometí a trabajar cuatro años por esta comuna (...) La política, en general, genera muy poca credibilidad en la gente. La gente escucha hablar a los políticos y no les cree mucho. Y nosotros hemos intentado en Maipú hacer una pega honesta de cara a la gente, de cumplir lo que prometemos. Y yo creo que es importante sostener esa credibilidad”, comentó.

En subsidio, el Frente Amplio comenzó a sondear a los diputados Gonzalo Winter y Gael Yeomans. Sin embargo, en la colectividad sostienen que ellos tampoco están convencidos. Ello ha llevado al frenteamplismo a mirar a la actual embajadora en México, la periodista Beatriz Sánchez, quien ya fue candidata presidencial en 2017, y al exconvencional Jaime Bassa.