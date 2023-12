Indultado por Boric fue detenido y es investigado por presunto secuestro

La mañana de este jueves, en Copiapó, fue detenido Luis Castillo, una de las 13 personas indultadas por el Presidente Gabriel Boric hace un año, por su participación en un presunto secuestro en el que habría participado. Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada de ayer y siguen siendo investigados por el Ministerio Público debido a las diversas versiones que existen de lo ocurrido.

La detención de uno de los 12 “presos del estallido” indultado por Boric se dio luego del llamado de una mujer a Carabineros, quien denunció el secuestro de su pareja, un hombre de 42 años de iniciales H.D.A.A., quien no había regresado a su vivienda tras salir a la 1 de la madrugada a cargar aire del neumático de su vehículo.

Junto con presentar la denuncia por presunta desgracia, la mujer también entregó la ubicación “en tiempo real” que su pareja había logrado compartir a través de WhatsApp activando así un operativo de la policía uniformada, que controló un vehículo marca Changan color blanco. Al interior del automóvil los funcionarios policiales detectaron que la víctima se encontraba retenida en el maletero. Por estos hechos se detuvo a Luis Castillo, además de otras cuatro mujeres de entre 15 y 18 años, todas de nacionalidad chilena.

Los hechos que derivaron en la detención de Castillo abrieron nuevamente el flanco de los cuestionamientos al gobierno por los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre del 2022. Desde la oposición apuntaron a que el gobierno debe “pedir perdón” por haber otorgado dicha facultar presidencial hace menos de un año.

Versiones cruzadas

El Ministerio Público lleva adelante la investigación con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para determinar lo que realmente ocurrió la madrugada de este jueves. Y es que entre los implicados en el hecho existen diferentes versiones de lo que habría ocurrido.

El fiscal jefe de Copiapó Christian González aseguró durante la tarde de este jueves que “con prudencia, la Fiscalía continúa haciendo diligencias para investigar un presunto delito de secuestro. Tenemos dos versiones, la de la víctima, y la versión de los imputados. La Fiscalía, de modo responsable, continúa junto a Carabineros de Chile realizando intensas diligencias con el objeto de tener la mayor cantidad de información posible y hacer una persecución penal en su caso y, en ese sentido, tener los antecedentes suficientes para tomar una decisión en cuanto a formalizar o no a los imputados y por qué delitos hacerlo”.

Una de estas es lo relatado por H.D.A.A., quien en su declaración ante Carabineros señaló que todo comenzó luego de que una de las jóvenes que acompañaba a Castillo se acercara a su vehículo, mientras se encontraba en una estación de servicio, para pedirle si la podía llevar. Sin embargo, apenas pidió aquello, la mujer habría sido acompañada por el resto de las personas detenidas -entre las que se encontraba el indultado-, quienes golpearon y amenazaron con un cuchillo al hombre de 42 años, encerrándolo en el portamaletas del vehículo mientras consumían alcohol y drogas.

Además de eso, la víctima indicó que mientras estaba en cautiverio, una de las mujeres que estaba involucrada le entregó un teléfono para que se “entretuviera”, momento en que H.D.A.A. se habría comunicado con su pareja pidiendo ayuda.

La versión de Castillo y compañía sería distinta a lo denunciado por la presunta víctima, apuntando más bien a que se trataría más bien de una juerga en la que el mismo hombre de 42 años habría participado. La hija del sujeto indultado por el Presidente Boric, Krishna Castillo, quien señaló a TVN que la persona que supuestamente estaba secuestrada “estaba carreteando desde anoche, hay videos que él sale sentado al lado de las otras personas que iban con Luis Castillo, con una pala drogándose”.

Ante lo que agregó que “escuchamos a él, de su boca, diciendo que él estaba haciendo este secuestro para que la pareja no lo retara o no le fuera a hacer algo, que él había hecho este supuesto secuestro por eso. Nunca hubo un secuestro, incluso se ve en el video que él iba sentado y creo que no está amedrentado, no salió amarrado y tampoco le quitaron el celular, él mismo llamó a los Carabineros para informar esto. Él no quiso como pagar (la recarga de bencina) y se tiró para atrás”.

Los indultos vuelven a La Moneda

La detención de Castillo volvió a generar cuestionamientos a La Moneda por los polémicos indultos. La primera en referirse al tema fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo quien comenzó diciendo que “esto es una investigación reservada, secreta, porque hay razones para que la Fiscalía lo determine así. No confirma absolutamente nada porque todo está en el marco de lo presunto”.

Pese a eso, la autoridad de gobierno adelantó que “de configurarse el delito de secuestro, que entraría en un proceso de formalización por delito de secuestro, nosotros como gobierno aplicaríamos querella sea la persona involucrada en esto”.

Sin embargo, las críticas por lo ocurrido no se hicieron esperar. Desde la bancada de la UDI exigieron al Presidente Boric pedir perdón, mientras que los republicanos calificaron al Mandatario como “un peligro para la seguridad de los chilenos”. RN, por su parte, solicitó que Boric asuma su responsabilidad.

En senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que “el gobierno indultó a delincuentes que destruyeron la tranquilidad de millones de chilenos. Fue un premio por sus servicios y la señal de que la cancha estaba libre para ellos. Era cuestión de tiempo que uno de los beneficiados con amplio prontuario demostrara el error de despreciar la principal preocupación del país”.

El diputado Cristián Araya (republicano) afirmó que “el gobierno y el Presidente Boric les deben una buena explicación a los chilenos... Gabriel Boric es un peligro para la seguridad de los chilenos, pues indulta a criminales”. El diputado Diego Schalper (RN). por su parte. llegó hasta La Moneda, desde donde señaló que “he venido personalmente a decirle a la ministra del Interior (Carolina Tohá) que llegó el momento de que reconozcan que se equivocaron y que cuando nos dijeron que nos parábamos de la mesa de seguridad porque básicamente estábamos teniendo el gustito de mezquindad”, dijo el legislador en referencia al gesto de molestia que adoptó la oposición tras los indultos.

Pese a las críticas surgidas durante la jornada, la ministra Vallejo al ser consultada sobre un eventual mea culpa del Ejecutivo por haber indultado a Castillo, aseguró que “no hay nada más que agregar sobre esta larga discusión que hemos tenido hace meses” e insistió que el caso está en calidad de “presunto”, por lo que no construirán “escenarios políticos sobre elementos que no están confirmados”.

“No es responsable. Lo serio es tener mesura frente a un caso que la propia Fiscalía ha determinado como reservado y secreto”, concluyó la vocera, en medio de una compleja jornada para el Ejecutivo.