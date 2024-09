Inminente salida del general Yáñez: Tohá refuerza que criterio del gobierno apunta a no complicar “la actuación de la justicia”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió este sábado a la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su inminente salida del cargo.

Inicialmente, el 7 de mayo Yáñez sería acusado por el Ministerio Público por el delito de omisión en apremios ilegítimos durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de Carabineros, en el contexto del estallido social de 2019.

Sin embargo, tras el ataque a los tres carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, durante la madrugada del 27 de abril en Cañete, la audiencia quedó agendada para este próximo 1 de octubre a las 9.00.

En un punto de prensa en el marco de Fiestas Patrias, Tohá fue inquirida si finalmente se mantendrá el criterio del gobierno en este caso, que básicamente exige a cualquier persona que vaya a ser formalizada, renunciar a su cargo.

“No hay ningún elemento nuevo en los últimos días, ya se conoce el criterio del gobierno, lo hemos expresado en muchas ocasiones”, recalcó, dando a entender que la máxima autoridad de la institución uniformada debe dejar el cargo previo a la mañana del 1 de octubre.

La secretaria de Estado recalcó que “el criterio del gobierno no tiene en absoluto que mezclarse con el rol de la justicia. Cuando la autoridad tomó una decisión respecto a que los funcionarios que están en roles de responsabilidad, no pueden seguir ejerciendo sus cargos si son formalizados, no tiene que ver con juzgar con anticipación”.

“Tiene que ver con no complicar el ejercicio de ese cargo con un rol de actuación de la justicia que está investigando algún tipo de delito”, expresó.

La titular de interior aclaró que “en lo más mínimo como Ejecutivo estamos juzgando ni reemplazando el rol de la justicia”, asegurando que lo que se pretende “separar el ejercicio de la autoridad de la posición en que se encuentra una persona que está siendo juzgada. Que no creemos que sea adecuado que convivan en un mismo momento”.