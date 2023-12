Insulza (PS) y proceso constitucional: “Fue un error este segundo intento, deberíamos haberlo dejado para algunos años más”

En un segundo intento por reemplazar la Carta Fundamental vigente, en 13 días más la ciudadanía deberá decidir si aprueba o rechaza el texto del Consejo. En ese contexto, el senador José Miguel Insulza (PS) señaló que el oficialismo hoy está atrapado en una disyuntiva, a su juicio, desfavorable: la “Constitución de José Antonio Kast” o la Constitución de 1980.

Al ser consultado -en Radio Cooperativa- respecto a si en el país ya se debería “tragar el sapo” en esta materia, el exministro aseguró que “el sapo ya nos lo comimos, porque la opción es la Constitución de Kast -no de todos los republicanos, porque algunos se salieron- o la Constitución actual”.

En ese sentido, el senador llamó a reconocer que “fue un error este segundo intento, deberíamos haberlo dejado, como dijeron un par de senadores de mi partido, para algunos años más y no haber hecho el intento de nuevo”.

“El principal problema es que esta es una Constitución que más que consagrar los derechos, consagra el derecho a tener salud privada, educación privada y un montón de cosas. Está hecha a la medida de la gente que hoy día maneja este país económicamente”, cuestionó sobre el texto del Consejo.

Eso sí, Insulza tampoco respaldó el proceso anterior -de la Convención Constitucional-, el que calificó como un “fracaso”. “Fue una salida política a un estallido social que no tenía nada que ver con eso”, apuntó.

“Y la alternativa política (el Consejo Constitucional) ha terminado siendo un fracaso: ninguna de las dos va a haber unido a los chilenos”, añadió.

Respecto al plebiscito que se llevará a cabo en unos días, Insulza proyectó que “vamos a tener un resultado estrecho, lo que ya es malo, porque se supone que es una Constitución de todos y si se rechaza o se aprueba por un 51 a 49, no es lo mejor”.

El también ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se mostró más optimista con la idea de mantener la Carta Fundamental vigente. En esa línea, sostuvo que a su entender no hay “grandes obstáculos para las reformas centrales, de pensiones y tributaria (...) las fuerzas faltan, los votos en el Congreso los necesitamos, pero no hay ninguna traba constitucional”.

“Los dos intentos para crear una Constitución unitaria fracasaron, por lo tanto es mejor dejar eso ahí y esperar unos años con lo que hay, porque ya ha tenido varias reformas”, concluyó.

“El ministro Montes fue traicionado”

El senador también abordó el denominado caso líos de platas y la situación que enfrenta su compañero de filas y ministro de Vivienda, Carlos Montes.

La cartera está siendo investigada por traspasos irregulares hacia fundaciones, mientras que la oposición exige la salida de Montes y lo amenazan con una eventual acusación constitucional.

Al respecto, Insulza dijo que el secretario de Estado fue “traicionado en la confianza que depositó en gente que proclamaba que tenía una ética distinta”.

“La única cosa que se le puede decir al ministro Montes es por qué confió tanto en la cantidad de gente joven que se había incorporado al Ministerio, y es porque se trataba de hacer eso, rejuvenecer la administración pública”, sostuvo, y agregó que “desgraciadamente algunos se aprovecharon de ese sistema, es bastante escandaloso y eso tiene que ser sancionado”.

Si bien afirmó que “los vacíos, los huecos que existían donde se cometían estos fraudes, se han cerrado bien en la ley del presupuesto”, sinceró que “el daño ya está hecho, sin duda que está hecho, y nos ha perjudicado mucho”.