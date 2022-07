Jackson ante acusaciones de intervencionismo: “Somos proclives por una opción, pero no lo manifestamos como gobierno”

A 41 días del plebiscito del 4 de septiembre, las imputaciones de intervencionismo electoral de parte de la oposición en contra del gobierno se recrudecieron el pasado fin de semana.

“Todas las personas sabrán que somos más proclives por una opción, pero eso no lo manifestamos cuando somos una autoridad de gobierno, porque debemos representar a todos y todas”, respondió el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, en Chilevisión, frente a las críticas de la oposición respecto de la falta de prescindencia del Presidente Gabriel Boric de cara al referéndum de salida del proceso constituyente.

Los reparos de la oposición hacia el gobierno -por su preferencia a la opción Apruebo a una nueva Constitución- se sustentaban en el marco que definió la Contraloría General del República.

El pasado 24 de mayo, el órgano contralor había emitido un dictamen para aclarar que las autoridades, jefaturas y funcionarios públicos puedan hacer campaña informativa, como también invitar a participar del proceso sin que eso sea una irregularidad, pero no deben favorecer ninguna opción en particular.

En ese marco, Jackson desestimó las críticas asegurando que “me parece que no tienen ningún asidero, porque la prescindencia que tiene un dictamen en la Contraloría hace referencia a no ocupar recursos y tampoco tiempo laboral para manifestarse por una opción específica, y el gobierno eso lo ha cumplido a cabalidad”, enfatizó en CHV Noticias.

No obstante, el martes pasado, representantes del Partido Republicano acudieron al ente fiscalizador para presentar una denuncia en contra del ministro Giorgio Jackson y la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, respecto a la prescindencia que se debe respetar de cara al plebiscito y solicitar la creación de una “unidad especial” para investigar una posible intervención electoral del gobierno del Presidente Boric.

A juicio del titular de la Segpres, el excandidato presidencial, José Antonio Kast -quien fue parte de la denuncia- “le tiene miedo a que entreguemos la nueva Constitución” y añadió que “uno pensaría que las personas que están con el Rechazo les debería gustar que la entreguemos, tanto las personas del Apruebo como Rechazo deberían estar repartiendo el texto de la nueva Constitución”.

Esta pugna entre gobierno y oposición fue condimentada, además por algunos traspiés, por ejemplo, cuando el pasado miércoles, el Presidente Boric a través de su cuenta de Instagram, compartió una publicación del diputado Diego Ibáñez (CS), correspondiente a un meme del cantante Chayanne en donde se llamaba a votar Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. “¿Cómo convencer a tu familia de votar Apruebo?”.

La historia fue borrada momentos después, ya que los representantes del cantante puertorriqueño advirtieron posibles consecuencias legales.

Sobre el episodio, Jackson aseguró que “se asumió como un error de alguien del equipo del Community Manager que subió una foto y se bajó inmediatamente, fueron 10 minutos”.

El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, también salió a defender al gobierno y en Mesa Central de C13, dijo que las cuestionadas visitas del Mandatario a distintas comunidades “es el contacto para escuchar en terreno las necesidades de la gente, el foco de esas visitas no es el plebiscito”.

“Obviamente la gente llega con sus constituciones que han ido adquiriendo, y le pide que firme y son gestos de cariño, pero el Presidente no está haciendo campaña por el Apruebo”, pero sí afirmó que “nadie puede dudar que el Presidente va a votar Apruebo”, aseguró, y agregó que con la campaña informativa Boric “está siendo jefe de gobierno” y que “para nada es un jefe de campaña del Apruebo”.

Desde la oposición, en tanto, el senador y presidente republicano, Rojo Edwards, indicó que, a su juicio, Boric cumple un rol por el Apruebo: “¿Quiénes son los líderes de la campaña del Apruebo? Para empezar, el Presidente Boric, que está de jefe de campaña; Michelle Bachelet, la diputada Cariola y el diputado Mirosevic”.

De esta forma, el senador emplazó al actual gobierno a “empezar a gobernar, tener un plan en seguridad, de vivienda, combatir la inflación (...) la Contraloría no está haciendo su trabajo, y esperamos que (Gabriel Boric) deje de ser jefe de campaña con los recursos de todos los chilenos”.

Edwards además mencionó como una prueba del eventual intervencionismo la participación de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en una reunión de coordinación del comando Apruebo, realizada el domingo antepasado.

Asimismo, y ante las declaraciones del ministro Jackson en las que desestimó un intervencionismo por parte del gobierno, el senador Iván Moreira (UDI) publicó en su cuenta personal de Twitter: “Cómo puede ser tan “cara de palo” @GiorgioJackson cuando el intervencionismo es descarado y sin pudor”.

El mismo Moreira, quien es jefe de los senadores UDI, había anunciado, el sábado, que ante las acciones del Ejecutivo pedirían una misión de observadores de la OEA para el plebiscito del 4 de septiembre.