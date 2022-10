Jackson atribuye desplome de la aprobación de Gabriel Boric a situación de seguridad y a un “malestar por aspectos relacionados a la conducción política, que hay que corregir”

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson abordó este lunes el desplome que ha tenido en las encuestas el Presidente de la República, Gabriel Boric.

El Mandatario, según la última encuesta Cadem, tuvo un 27% de aprobación ciudadana, el resultado más bajo desde que asumiera el cargo en marzo pasado. Además, en las últimas tres semanas, el Jefe de Estado ha tenido una baja en el respaldo ciudadano de 12 puntos. En tanto, un 65% desaprueba la gestión del frenteamplista, el valor más alto registrado hasta la fecha.

Sobre los motivos de esta baja en el apoyo ciudadano, el exministro Segpres afirmó que “Chile está viviendo hoy día en un momento bastante complicado en materia económica, porque no estamos aislados en el mundo y el mundo está con problemas económicos; también estamos viviendo un problema en materia de seguridad, que por supuesto no nace el 11 de marzo, nadie podría decir eso, pero que ha tenido sobre todo en materia de conmoción pública, por la visibilidad, de la gravedad de hechos de violencia y de crimen organizado, es algo a lo que no estábamos acostumbrados como país”.

En conversación con Tu Día, el matinal de Canal 13, el secretario de Estado insistió en que “hay una conjunción de inseguridades de las personas, tanto económicas como de seguridad ciudadanas, y cierto malestar en general por aspectos relacionados a la conducción política, que hay que corregir”.

Consultado en específico por la baja en su aprobación personal, Jackson aseguró que “hay ciertos roles que tocan jugar dentro de la estructura de gobierno. A mí el Presidente Boric me pidió que asumiera al principio la labor de estar como en el Congreso, vínculos con el Congreso, y esa es una labor que probablemente la gente cuando ve es de harta disputa y conflictividad, sobre todo un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras, ha sido difícil, hemos tenido varios obstáculos”.

“Me tocó estar ahí como en el meollo de los asuntos políticos, que en general la gente siente cierta adversidad, cierto rechazo cuando hay conflicto. Entonces yo me imagino que parte de eso y parte que nos tocaba tener una campaña comunicacional para difundir los temas de la convención, porque era nuestro deber, que la gente asoció eso a cosas no tan positivas”, agregó.

En ese sentido, sin embargo, afirmó que “yo no estoy preocupado de las encuestas mías a nivel personal. A mí lo que me interesa es poder contribuir con que al gobierno le vaya bien”.

Quien también abordó la baja de apoyo presidencial fue la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. “Siempre se puede mejorar, nosotros vemos las encuestas con humildad. Por cierto son fotografías también que se dan semana a semana de la opinión de grupos de personas, pero nosotros no gobernamos en función de encuestas, gobernamos en función de convicciones. Y por eso, estamos siempre viendo, según nuestras convicciones, nuestro programa y según las urgencias ciudadanas, cómo mejorar”, aseguró.

Tuits contra Carabineros

Jackson también volvió a abordar la polémica surgida por una serie de tuits de autoridades del gobierno en contra de Carabineros, en el marco del rol que ejercieron durante el estallido social.

Al respecto, Jackson sostuvo, consultado sobre por qué no había una disculpa por parte de los ministros a raíz de dichas publicaciones, que “yo creo que suena peor tratar de retractarse de algo que uno sintió en un momento, en el sentido de renegar lo que pasó. Yo creo que uno saca aprendizajes de lo que pasó. Y uno puede, a partir de tener más elementos, más información, decir eso lo dije, con menos información de la que tengo hoy, quizás si hoy tuviera que decirlo lo diría de otras formas”.

Sin embargo, dejó claro que no había un cambio en la forma de pensar respecto de las críticas expuestas en relación a las violaciones a los DD.HH.: “Eso tiene que ser siempre y en todos los países independiente del signo político que haya”, cerró.