“No me desapego de la historia que he vivido”: Jara critica los dichos de Tohá sobre distanciarse del gobierno

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, criticó las declaraciones de la abanderada del PPD, Carolina Tohá, quien marcó sus diferencias con el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“No quiero hacer un gobierno igual a este”, aseguró Tohá en el programa Tolerencia Cero.

Los dichos de la candidata del PPD repercutieron en los demás postulantes oficialistas, que ya se habían pronunciado sobre los cuestionamientos de Paulina Vodanovic (PS) a la administración de Boric.

En esa oportunidad, la socialista recibió los reproches transversales de los demás candidatos, incluso Tohá tuvo una dura respuesta a sus palabras.

Así las cosas, Jara siguió la misma línea que en ese entonces, y esta vez arrememetió contra las declaraciones de la exministra del Interior.

En conversación con T13 Radio, la comunista manifestó: “Uno nunca puede negar lo que ha hecho antes, y si las cosas no salieron del todo como a mí me hubiera gustado, seguramente no fue por falta de esfuerzo”

“Así que, heredero cada uno de nosotros de lo que ha ido construyendo en el tiempo. No solo reconozco el aporte que hicimos, sino que también tengo capacidad crítica de ello, pero no me desapego de la historia que he vivido yo misma. No me parece correcto“, zanjó.

Jara destacó los avances del gobierno y detalló que junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, lograron sacar adelante normas fundamentales, entre ellas, la reforma de pensiones.

“No es todo lo que hubiese querido, pero es parte de lo que ha sido siempre la construcción de las políticas públicas”, reflexionó.

Al ser consultada si comparte la postura de distanciarse del gobierno, la candidata PC indicó que “depende de cada uno”, sin embargo, precisó que hay políticas públicas logradas que “claramente constituyen una base”.

Por lo mismo, añadió: “Hay otras cosas que me gustaría hacer también de forma distinta, pero no voy a desconocer, por lo menos de mi parte, que estuve en este proyecto, y que además formo parte de esta alianza que se estaría presentando en la primaria".

A la posición de Jara también se sumó el candidato frenteamplista Gonzalo Winter, en cambio, Vodanovic recalcó que la crítica "no hay que mirarla como una deslealtad".