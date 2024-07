Juan Andrés Lagos (PC) critica allanamiento en Villa Francia y apunta que procedimientos policiales “necesitan ser mejorados”

El integrante de la comisión política del Partido Comunista (PC), Juan Andrés Lagos, criticó este martes el allanamiento que se llevó a cabo este fin de semana en la Villa Francia por el OS9 de Carabineros, hecho se produjo el mismo día en que se conmemoraban tres años del deceso de Luisa Toledo, madre de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, que fueron asesinados en ese sector de Estación Central, durante la dictadura.

El operativo policial ha causado una creciente tensión entre la colectividad liderada por Lautaro Carmona y el gobierno. De hecho, el mismo timonel PC ha salido a cuestionar el procedimiento, y en específico, al Ministerio del Interior. No solo eso, la diputada Carmen Hertz ofició a la cartera encabezada por la ministra Carolina Tohá, para tener más detalles del allanamiento, que consideró como un “agravio a la memoria de la madre coraje Luisa Toledo”.

Esta jornada, en un panel de conversación de la Radio Universidad de Chile, el exasesor de la subsecretaría del Interior se sumó a esas críticas. “Yo hace más de 20 años vengo trabajando en los temas de seguridad pública, particularmente crimen organizado y narcotráfico, y yo creo que aquí la elite sistémica y transversal se ha demorado enormemente para enfrentar esos fenómenos y esos flagelos”, comenzó diciendo Lagos.

Bajo ese marco, agregó que “los procedimientos policiales en este país, lo vengo planteando hace mucho tiempo, desde el punto de vista de su efectividad, necesitan ser mejorados enormemente”.

En ese sentido, aseguró que la radio Villa Francia “no tiene candado, no tiene reja, y entra cualquiera. O sea, no hay algún tipo de procedimiento eficaz”.

Santiago, 7 julio 2024. Exhibición de armas y elementos vinculados a atentados con explosivos como resultado los allanamientos realizados ayer en diversos puntos de la RM. Marcelo Hernandez/Aton Chile

Así las cosas, con respecto al arsenal que fue encontrado en la radio comunitaria, según lo señalado por la ministra Tohá, además de las policías, Lagos dijo: “Si es que hay antecedentes respecto de lo que dice la ministra que se encontró, no hay procedimientos que impliquen efectivamente hacer con eficacia lo que se busca lograr”.

Para finalizar con ese tema, Lagos volvió a reiterar sus cuestionamientos a dicho procedimiento. “No quiero decirlo con engreimiento, pero a mí no me vengan a decir de que aquí la única forma de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero es de esa manera, porque yo vengo a 80 informes desde que fui asesor del subsecretario (Manuel) Monsalve, donde hice propuestas y que no solamente tienen que ver conmigo, porque yo trabajo con redes, con equipo, no necesariamente de esa instancia, a propósito de la necesidad de la eficacia para enfrentar estos flagelos”, cerró.

Pese a sus críticas, el exasesor de Interior hizo hincapié en que su colectividad “tiene una actitud de lealtad política absoluta” con el gobierno.

De esta manera, le respondió a la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien durante este lunes señaló que los cuestionamientos de Carmona no apuntaban a una lealtad con el Ejecutivo.

“Me parece injusto (lo que dijo). Nosotros tenemos y recordamos mucho, por ejemplo, cuando hay parlamentarios, incluso la propia presidenta del PS ha hecho declaraciones respecto del propio Presidente (Boric) y nosotros no hemos dicho nada, ¿sabes por qué? Por una razón concreta, porque para nosotros la lealtad no se mide en el dime o en el direte, se mide en la propuesta, en la acción concreta, y en eso el Partido Comunista tiene una actitud de lealtad política con nuestro gobierno absoluta”, agregó.