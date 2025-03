Kaiser pone en duda respaldo a Matthei si ella pasa a segunda vuelta y exige que entregue “garantías”

Con la idea de una primaria amplia de la oposición ya esfumada, la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, debe hacer frente a otro obstáculo en su carrera por llegar a La Moneda: conseguir el apoyo de sus contendores en caso de que logre pasar a la segunda vuelta.

Ayer, en conversación con Estado Nacional, de TVN, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sorprendió al revelar que su respaldo a la exalcaldesa de Providencia, en caso de que sea ella quien asegure su paso al balotaje, no está garantizado. “Personalmente, bueno si nos entregan garantías. Por ejemplo, que no van a volver a subir los impuestos, que no van a crear nuevos ministerios, de que no van a mantener la frontera abierta”, advirtió.

El diputado libertario enfatizó que la condición para evaluar un apoyo a Matthei es que entregue las garantías primero. “El orden de los factores tiene que estar muy claro en estas materias. Nosotros no entregamos apoyo a cambio de nada: tiene que existir... ¿No le gustan las negociaciones? Aquí sí, una negociación, en la cual nosotros podamos empujar nuestro carrito en la dirección correcta”, afirmó.

Kaiser marcó una diferencia con el contendor de la derecha, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien, en el mismo programa, semanas atrás, afirmó que él respaldaría al candidato de oposición que pase a la segunda vuelta, sin condiciones.

“Siempre lo he dicho: voy a apoyar al candidato de oposición al actual gobierno que pase a la segunda vuelta. Yo no tengo problema. Si ya lo hice con Sebastián Piñera, lo puedo hacer con Evelyn Matthei y lo haría con Johannes Kaiser”, dijo Kast en esa ocasión. Así como él, la actual abanderada de Chile Vamos destacó por sumarse a la campaña del candidato de republicanos en 2021, luego de que fuera él quien pasara a la segunda vuelta contra el actual Presidente, Gabriel Boric.

Los dichos de Kaiser generaron opiniones disímiles en Chile Vamos. Por ejemplo, el secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, valoró que el diputado libertario “esté dispuesto a apoyar a Evelyn Matthei en la segunda vuelta, eso es una buena noticia”.

Además, Coloma aseguró que en los puntos que plantea “estamos de acuerdo”. Eso sí, agregó otros, como el combate al crimen organizado y el narcotráfico. “Para Evelyn Matthei es fundamental reactivar la economía, reducir las listas de espera y construir viviendas para enfrentar la crisis que hoy estamos viviendo”, añadió.

Otros, en tanto, se mostraron críticos ante el condicionamiento que Kaiser puso sobre la mesa. El diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional, planteó que “Chile exige unidad en la oposición. No es tiempo de excusas, es tiempo de responsabilidad”.

Una opinión mucho más crítica tuvo el senador Iván Moreira (UDI), quien se ha caracterizado por sus constantes diferencias con el mundo republicano y libertario. “No me tomaría en serio las amenazas de Kaiser. Lo hace exclusivamente para marcar la diferencia con Kast, quien sí está dispuesto a apoyar a Evelyn Matthei en segunda vuelta”, dijo el gremialista.

A juicio de Moreira, “quienes apoyan a Kaiser y a Kast no van a dudar en la segunda vuelta de votar por Evelyn Matthei”, ya que de lo contrario, agrega, “estarían votando por la izquierda nuevamente”.

El senador elevó el tono respecto de sus compañeros de coalición y rechazó tajantemente que de forma prematura Kaiser esté condicionando los apoyos para el balotaje: “Meto las manos al fuego con mayúscula: Evelyn Matthei va a ganar en segunda vuelta pese a estas amenazas con un olorcito a chantaje”.

Si Kaiser habló de las condiciones a título personal es porque su postura no genera consenso al interior del Partido Nacional Libertario. La diputada Gloria Naveillan, de esa colectividad, dijo a este medio que “el apoyo eventual a Evelyn Matthei es algo que hay que ver al interior del partido. Si me preguntas a mí, de manera personal, yo jamás votaría por ella”.

Otros, en tanto, coinciden con Kaiser. El diputado Cristián Labbé, de la misma bancada, sostuvo que “evidentemente Chile Vamos ha roto ciertas confianzas y tiene que entregar garantías no solo al Partido Nacional Libertario o a Johannes Kaiser, sino que a todos los chilenos, que no va a subir impuestos, que no va a hacer más ministerios, que va a seguir las ideas de la libertad y, en especial, en temas de seguridad, que va a traer mano firme, mano dura”.