Karen Araya, la nueva estrella comunista

Karen Araya se transformó en la candidata oficialista más votada en la Región Metropolitana. La comunista, con el 98,96% de mesas escrutadas, alcanzó el 12,50% de las preferencias, 487.549 votos, pavimentando de forma contundente su acceso al Consejo Constitucional y posicionándose como nueva carta fuerte del PC en la capital.

Es oriunda de la comuna de San Miguel y por estos días vecina de La Florida, tiene 43 años, es madre de tres hijos, y estudió Pedagogía en Educación Básica en la Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez. Hasta antes de ser electa como consejera, se desempeñó como presidenta comunal del Colegio de Profesores y como secretaria general del Sindicato N°1 de la Corporación Municipal de La Florida, donde muchos la apuntan como una de las principales detractoras del alcalde Rodolfo Carter.

Además, trabajó codo a codo en temas de educación con la actual ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, durante las movilizaciones universitarias desarrolladas desde 2011.

Tras conocerse los resultados, fue afectuosamente saludada por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien escribió en su cuenta de Twitter: “Felicito a Karen Araya, quien fue elegida con un gran apoyo en nuestra comuna y la RM, para defender la construcción de un país más justo. No será fácil, pero estoy segura de que tendremos voces firmes y comprometidas con las transformaciones que Chile necesita”.

A ella, además, se sumaron las diputadas de la misma colectividad, Karol Cariola y Marisela Santibáñez, quienes también destacaron la alta votación de Araya.

Como se desprende de la página que diseñó para su campaña, siete son los pilares que guiarán su trabajo en el organismo encargado de redactar la nueva propuesta de Carta Magna: una Constitución antiabusos, seguridad y buen vivir, Estado social y democrático, igualdad de género, medioambiente, nuevo modelo de desarrollo, y Sernac robusto y eficaz.

“Eliminar el Estado subsidiario”

En entrevista con La Tercera, aseguró que el rol del Partido Comunista durante este proceso será “instalar el Estado social y democrático de derecho, que va a abrir el camino de las garantías de derechos sociales. Ese es nuestro eje programático. Queremos eliminar definitivamente el Estado subsidiario, que ha profundizado las desigualdades”.

Si bien durante la campaña fue clara en transparentar que estaba por el Apruebo en el plebiscito de salida de 2022 y que en esta nueva etapa no resultarán las cosas tal y como las querían, insistió en que buscará “correr los cercos para instalar los derechos sociales que le permitan a Chile una mejor calidad de vida”. De hecho, subrayó que los bordes establecidos en el acuerdo no son una limitante para su trabajo, pues el objetivo es que el trabajo del nuevo órgano no sea sólo “maquillar” la actual Constitución.

Si bien no asomaba como los rostros más conocidos entre quienes compitieron por un cupo en representación de la RM, para ella, como transparentó, “pensar en los rostros como Rodrigo Delgado o (Jaime) Ravinet (que tenían mayores niveles de conocimiento), es retroceder en la historia política de nuestro país”.