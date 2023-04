Karen Araya (PC), candidata a consejera: ““Nunca nos vamos a restar de una discusión, aunque seamos minoría”

Entre los candidatos que las encuestas exhiben como los mejor posicionados en la Región Metropolitana figura -junto a varios exministros- Karen Araya (PC), profesora y dirigente sindical de La Florida.

Ella explica que su trabajo territorial es su plus. “Represento a las bases poh, a grandes mayorías, a los que se han sentido excluidos, a los más humildes. Soy parte del 78%”, dice, en referencia al resultado del plebiscito de entrada de 2020.

¿Cuál será el rol del PC en el proceso?

Queremos instalar el Estado social y democrático de derecho, que va a abrir el camino de las garantías de derechos sociales. Ese es nuestro eje programático. Queremos eliminar definitivamente el Estado subsidiario, que ha profundizado las desigualdades.

Guillermo Teillier dijo que no va a resultar la Constitución que el PC quiere. ¿Coincide?

No vamos a tener la Constitución que hubiésemos querido, o la que se redactó en el proceso anterior, pero sí creemos que podemos correr los cercos para instalar los derechos sociales que le permitan a Chile una mejor calidad de vida. Los bordes que están establecidos en el acuerdo por Chile no son un limitante. Queremos instalar demandas de la ciudadanía, que van a hacer que este nuevo texto asegure derechos sociales, que no solo sea un maquillaje de la actual Constitución.

Si no será la Constitución que el PC quiere, ¿cuán comprometida se siente con el proceso?

Tenemos muchas expectativas con respecto a este proceso. No debemos olvidar que tenemos pendiente otorgarle al pueblo de Chile una nueva Constitución. La amplia mayoría, el 25 de octubre del 2020, señaló que la quería.

¿Está conforme con el trabajo de difusión del gobierno?

Hay cierta desinformación, no están las mismas ganas de participar que en el proceso anterior. Ahora, creo que eso también es responsabilidad de los medios de comunicación, que no han permitido mayor conocimiento. Principalmente las y los candidatos hemos informado. Hago un llamado a reconstruir las confianzas en este proceso, tenemos una nueva oportunidad de escribir una nueva Constitución y tenemos que luchar por ella.

¿Cómo se toma que Hugo Gutiérrez, exconvencional PC, haya llamado a no votar?

Eso tendría que preguntárselo a Hugo Gutiérrez...

Pero es un rostro reconocido del PC... Se podría interpretar que el partido no valida el proceso.

Las opiniones personales son resorte de cada persona. Claramente puedo no compartir la opinión, pero esta no ha generado mayor ruido en la militancia, que ha tenido un despliegue en los territorios, ha hecho un trabajo de hormiga impresionante para instalar a los y las candidatas.

¿Le sorprende ir a la par en algunas encuestas con otros candidatos con mayor trayectoria política?

Jaja, bueno, tengo arraigo en los territorios, soy la única dirigente sindical de los 30 candidatos y candidatas (de la RM). Pensar en los rostros, como Rodrigo Delgado o Ravinet, es retroceder en la historia política de nuestro país.

¿En qué sentido?

Hemos visto cuál es la gestión que han tenido ambos en el pasado, son de los sectores más conservadores del país.

¿Está bien que se haya cerrado el debate sobre la eliminación del Senado en los bordes?

Está dentro de las bases, volver atrás es dar una discusión un poco inerte. Ahora, igualmente creemos que debemos avanzar a un presidencialismo atenuado, con cámaras que tengan atribuciones distintas. Además, se estima que ambas cámaras tengan un tiempo de duración del periodo legislativo de cuatro años, y que exista un catálogo de materias en las que el Ejecutivo pueda ingresar proyectos de ley.

Si la derecha consigue 3/5, ¿su sector podría votar Rechazo?

Las bases ya garantizan mayor democracia y establecen que Chile avance hacia un Estado social y democrático de derecho. Pero lo veremos en su momento. Todo se definirá a partir de quiénes salgan electos el 7 de mayo.

¿Pero no se podría decir a priori que su sector va a votar Apruebo?

No. Eso lo veremos en su momento. Primero debemos pasar esta primera valla.

Y si son minoría, ¿cuál va a ser el comportamiento del PC?

Nuestro rol siempre será correr el cerco lo más posible para consagrar derechos sociales.

¿Llegarán con buena disposición si son minoría, entonces?

Nuestra lealtad siempre ha estado con el pueblo. Por lo tanto, mientras la participación nuestra vaya en favor del pueblo, de la ciudadanía, de las grandes mayorías, ahí estaremos.

¿Pero hay líneas rojas? ¿Es posible que se resten si el proceso no es como esperan?

Nunca nos vamos a restar de una discusión, aunque seamos minoría o mayoría. Daremos todas las batallas que haya en el camino de entregar una mejor calidad de vida a las personas.

¿Da lo mismo votar por su lista o por la de Todo por Chile? Ambas son oficialistas.

No, no da lo mismo. Nosotros tenemos la necesidad de marcar posición dentro del progresismo y hacia la izquierda. Nuestras propuestas son mucho más progresistas. En nuestro caso, creemos que debemos avanzar lo más posible. El pueblo exige cambios ahora.