Karla Rubilar le agradece a Felipe Ossandón por bajar su candidatura a la alcaldía de Puente Alto

La candidata de Chile Vamos a la alcaldía de Puente Alto, Karla Rubilar, valoró la decisión del concejal Felipe Ossandón de bajar su candidatura para el sillón municipal que hoy lidera Germán Codina (RN).

Este tema había generado un conflicto dentro de Renovación Nacional, puesto que el expartido del concejal decidió entregar su respaldo a la exsecretaria de Estado, luego de que Rubilar ganara en las elecciones primarias realizadas en junio. De esta manera, el partido comenzó a exigirle a Ossandón desistir por la carrera municipal.

El meollo, incluso, fue más allá, y quebró el “clan Ossandón”, conformado por el senador Manuel José Ossandón -exalcalde puentealtino-, la diputada Ximena Ossandón, y el edil, quien es sobrino de ambos parlamentarios.

En un inicio, el senador respaldó a su sobrino, pero tiempo después comenzó a apoyar a Rubilar. Así las cosas, a través de un comunicado, el edil dio a conocer el retiro de su candidatura al sillón municipal puentealtino.

““Queridas vecinas, vecinos y dirigentes de Puente Alto: con profundo pesar me dirijo a ustedes para informarles que, tras una profunda reflexión junto a mi familia, he decidido retirar mi candidatura a la alcaldía de nuestra querida comuna. Esta no ha sido una decisión fácil, especialmente considerando el apoyo que he recibido de miles de vecinos en mi candidatura independiente”, comienza el texto.

“Soy consciente de que, para construir un proyecto sólido que lleve a Puente Alto a lo más alto, es necesaria la unidad. Lamentablemente, el juego político-partidario de mi sector ha traicionado la imparcialidad que se solicitó desde un principio. Esto se ha manifestado en diversas situaciones, siendo una de las más dolorosas los cambios de postura y las presiones ejercidas por el senador Ossandón, quien fue precisamente con quien inicié este camino”, se agrega.

El agradecimiento de Rubilar

Luego de que se diera a conocer la noticia, la exministra de Desarrollo Social publicó un video en donde expresa su agradecimiento a Ossandón por retirarse del camino.

“Agradezco que el concejal Ossandón haya tenido la generosidad necesaria para anteponer el bienestar de Puente ante cualquier otra consideración”, señaló la exsecretaria de Estado.

En esa línea agregó que “tan importante como recuperar comunas emblemáticas es mantener aquellas donde hemos llevado el progreso. Ese es el caso de Puente Alto, donde dos grandes alcaldes, el hoy senador Manuel José Ossandón y el alcalde Codina, han levantado con fuerza la comuna”.

“Es por eso que me siento orgullosa de tener su apoyo y espero poder cuidar todo lo logrado estos años, como también construir y hacer realidad los nuevos sueños de los vecinos y de las vecinas para convertirme en la primera alcaldesa electa de la comuna y en la alcaldesa de la unidad”, cerró Rubilar.