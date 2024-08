Karol Cariola reprocha advertencia de censura a mesa de la Cámara por dichos de Lautaro Carmona sobre Venezuela

Tras mantener en suspenso su postura sobre la situación que enfrenta Venezuela, finalmente este domingo el Partido Comunista compartió un comunicado en que el volvieron a solicitar la entrega de las actas de los comicios presidenciales del país caribeño. De igual manera, al ser consultado al respecto, el timonel de esa colectividad, Lautaro Carmona, señaló que Venezuela no es una dictadura.

Esa posición causó molestias tanto en el oficialismo, como en la oposición. De hecho, con ánimos de ir más lejos, el diputado Johannes Kaiser (Ind.-exrepublicano) anunció que recolectaría las firmas para levantar una moción de censura a la mesa de la Cámara, presidida por su par Karol Cariola (PC).

Así lo anunció el parlamentario opositor a través de su cuenta de X. “La permanencia de una miembro del PC en la testera de la cámara de diputados se hace insostenible ante las últimas declaraciones del presidente de dicha colectividad en apoyo al régimen de Maduro. Es por esta razón que impulsaré una censura de la mesa. Queda a criterio del resto de las bancadas de oposición si quieren copatrocinar esta iniciativa con las firmas de sus jefes de comité”, se lee en el post.

Sus palabras fueron respondidas rápidamente por la diputada aludida. “Creo que no es justo con mi persona que se me juzgue o intente censurar por declaraciones que no me pertenecen. Yo me hago cargo de mis palabras, acciones y decisiones y estoy dispuesta a que me juzguen por ello; pero no corresponde ni es justo que lo hagan por declaraciones que emiten terceros”, respondió Cariola mediante la misma plataforma.

En esa línea, sostuvo que respecto a la situación en Venezuela, “como presidenta de la Cámara he hecho propia y he representado públicamente la posición del Estado de Chile, en las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, que es quien conduce la política internacional del país”.

“Dicha postura la he defendido en todos los espacios de debate en que me ha tocado participar, porque tengo una profunda convicción democrática al respecto”, agregó.

Por último, la diputada PC cerró señalando que “es un poco coherente e incluso un poco hipócrita, que quien promueve una censura ‘solo por mi militancia’ y no por mis acciones como lo indica el reglamento de nuestra corporación, hace pocos días en televisión, públicamente nos notificara que apoya hasta el día de hoy a la dictadura criminal que hubo en nuestro país y al dictador genocida que fue Augusto Pinochet”.