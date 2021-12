Kast descarta ir al funeral de Lucía Hiriart y asegura: “No quiero hacer un hecho político de esto”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast descartó ir al funeral de Lucía Hiriart de Pinochet, viuda de Augusto Pinochet, quien falleció este jueves a los 99 años en su residencia.

El fundador del Partido Republicano, quien ha sido un férreo defensor del régimen militar y su legado, aseguró en diálogo con Radio ADN que no asistiría al acto fúnebre debido a que no es cercano a la familia Pinochet. Además, sostuvo que “no quiero hacer un hecho político de esto”.

“Yo más que darle la condolencia de la familia, y siempre lamentar la muerte de alguien, no quiero hacer un hecho político de esto. Entiendo la preocupación de los medios y todas las miradas históricas que se van a dar, pero yo lo dejo como un hecho humano. Veo ahora que hay gente celebrando, creo que no es lo que uno esperaría. Siempre la muerte de alguien para la familia es doloroso, más allá del rol histórico que haya tenido la persona”, aseguró Kast al citado medio radial.

En ese sentido aseguró que “no quiero hacer un hecho de campaña. Pero hasta donde yo tengo entendido va a ser un funeral privado. Y uno en general va a los funerales privados de las personas de la familia y de las personas que uno conoce. Yo no conocía a la señora Lucía Hiriart de Pinochet. Yo no la conocí, no soy cercano a la familia (...) no tengo un vínculo. Entonces, claro, algunos van a querer hacer un hecho político: ‘tiene que ir, no tiene que ir’. Y se van a llevar discutiendo horas y haciendo análisis políticos horas de la señal si uno va o no”.

Mientras que frente a la insistencia de si acudiría o no al funeral, Kast contestó: “No, porque si es un funeral privado, es de la familia”.

En tanto, consultado sobre cuánto podría afectar la campaña presidencial el fallecimiento de Hiriart, a tres días de la segunda vuelta frente a Gabriel Boric, el republicano afirmó que “yo creo que no va a mover la campaña ni para un lado ni para otro, salvo que la izquierda trate de hacer un hecho político de esto. Porque se va a tratar de hacer un hecho político, es evidente. Y yo creo que si la gente hoy, no sé comete desmanes y todo eso, claro que va a ser un hecho político, y yo espero que no ocurra”.