Kast reprocha al senador Chahuán por estar de acuerdo con “la necesidad de aprobar la idea de legislar la reforma previsional”

El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, reprochó esta mañana al senador Francisco Chahuán (RN) tras publicar en X que apoya la idea de legislar la reforma de pensiones que se debe votar en la sala de la Cámara de Diputados en los próximos días.

Luego de que el proyecto fuera despachado desde la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja a la sala, durante la jornada de este martes y miércoles deberá ser votada en dicha instancia. Ahí, los diputados deben decidir si se aprueba o no la idea de legislar. En caso de que no se apruebe, el proyecto queda en pausa por un año, es decir, no se puede discutir por ese periodo de tiempo.

Frente a este tema, que figura en la palestra, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, publicó en su red social de X el siguiente tuit: “estoy de acuerdo con la necesidad de aprobar la idea de legislar la reforma previsional, aún cuando 1) voy a seguir defendiendo la propiedad de los fondos de pensiones de todos los chilenos, 2) exigir el recálculo de las pensiones a través de una tabla de mortalidad hasta los 80 años y 3) un seguro de longevidad. Mejorar las pensiones es responsabilidad de todos”.

El parlamentario RN en el mismo post, citó a una nota de La Tercera, en que el presidente de la Confederación y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, abordaba el tema. -Ahí, Mewes declaró en primera instancia que le no le parecía la posibilidad de que se rechace la idea de legislar en el hemiciclo. Sin embargo, horas después rectificó sus dichos y sostuvo que “estamos a favor de legislar una buena reforma de pensiones; no la actual reforma”-.

Bajo ese marco, Kast publicó esta mañana a través de la misma red social, un tuit criticando al parlamentario RN por su declaración. “¿El senador Chahuán estará hablando por él, por su bancada, por su partido o por el gobierno? Sea como sea no está hablando por la mayoría de los chilenos que no quieren que el gobierno se apropie de lo que no le pertenece #ConMisAhorrosNo”, se lee en el post.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también reaccionó al tuit de del parlamentario. “Senador @chahuan ¡abrir el diálogo nos hace bien!, ¡cuente con la disposición para continuar buscando acuerdos para subir las pensiones!”, publicó Jara.