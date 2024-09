Kast vuelve a arremeter contra Bachelet y asegura que “ya es candidata” para las elecciones presidenciales

El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió la tarde de este martes a las elecciones presidenciales que se desarrollarán a fines de 2025.

Durante su gira por la Región de Arica y Parinacota, la carta presidencial de republicanos abordó la carrera por llegar a La Moneda, en donde -hasta ahora- competiría con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI).

Además de hablar de la jefa comunal gremialista, el presidente de Acción Republicana volvió a lanzar sus dardos contra la exjefa de Estado socialista, Michelle Bachelet.

Y es que, hace unos días, durante su discurso en el Foro Madrid, Kast criticó las administraciones de la exmandataria PS y aseguró que ella entraría también en la batalla por la Presidencia para liderar un tercer mandato.

Expresidenta Michelle Bachelet Foto: Andres Perez

Así las cosas, requerido por Radio Cappissima sobre cuál sería el grupo “cautivo” de republicanos para esta contienda electoral, Kast respondió: “Yo pienso que nadie puede decir que tiene un grupo cautivo porque las personas eligen de acuerdo a momentos que se viven en el país”.

“Lo que nosotros si hemos logrado es ir comprometiendo corazones, voluntades a un proyecto político como el republicano y ahí hay un grupo de personas que sí evalúa bien nuestro trabajo, nuestra irrupción en la política y nos validan, pero depende de los momentos, porque Michelle Bachelet terminó su gobierno con una aprobación bastante baja y pues vienen periodos de cuestionamiento”, agregó.

En esa línea, complementó señalando que “una vez que ella ya determine que es candidata van a comenzar los cuestionamientos, porque vamos a comenzar a hablar sobre temas de educación y ella estuvo involucrada en la peor reforma educacional que hoy día tiene a muchos padres sin establecimientos educacionales, y a otros esperando a una tómbola”.

Dicho eso, Kast volvió a plantear su teoría de que Bachelet competirá nuevamente por la Presidencia. “Hoy día ella dice que no va a estar en campaña, pero ella está recorriendo la ciudad, está recorriendo Chile, está sacándose fotos con los candidatos. Yo creo que ella ya es candidata y no lo quiere decir para precisamente evitar este debate porque hoy día ella como dice ‘no soy candidata, no tengo por qué contestar’, pero va a ser candidata”.

La visión de Kast sobre Evelyn Matthei

Luego de volver a criticar la figura de la exmandataria, Kast habló sobre su eventual contrincante en las presidenciales del próximo año.

“Tenemos otra candidata que hoy día figura marcando bastante en las encuestas que es Evelyn Matthei, de hecho ella va primero en las encuestas”, dijo.

Javier Salvo/Aton Chile

En ese sentido, considerando que ambos representan a la oposición y posiblemente competirán, Kast sostuvo que “lo importante es que ambos vemos que el adversario está en la izquierda, y que el daño que le ha causado este gobierno, sobre todo el gobierno de Gabriel Boric, es tan grande, que más allá de que nosotros compitamos legítimamente en una primera vuelta, el que pasa a la segunda vuelta va a apoyar a quien no gane”.