La advertencia de Teillier por quinto retiro: “Sin una economía que tenga las posibilidades no se pueden hacer los cambios estructurales y eso podría llevar al fracaso del gobierno”

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, abordó el debate al interior del gobierno de Gabriel Boric y de su misma tienda respecto al quinto retiro.

En la coalición que es parte de la administración de gobierno hay diversas posturas respecto a si apoyar o no la iniciativa, pese a los llamados del Ejecutivo a no respaldarla.

En esa línea el militante comunista aseguró que si la economía del país no tiene las posibilidades para avanzar en las reformas estructurales que se promueven desde la administración Boric, eso podría llevar al fracaso del gobierno.

“Confío plenamente en el gobierno, en sus ministros y confío también en nuestros parlamentarios, en nuestra bancada, de que van a encontrar una formula para salir adelante en esto que aparece como una contradicción compleja de resolver”, dijo respecto a la discusión respecto al quinto retiro y a las ayudas económicas para las familias.

“Lo fácil es decir ‘que venga el quinto retiro’; uno sale a la calle y lo aplauden por eso, pero no sé si después nos van a estar aplaudiendo si es que fracasamos en la realización de todos aquellos proyectos que son cambios estructurales, y que necesitan de una economía que realmente responda”, agregó.

Y advirtió que “sin una economía que tenga las posibilidades no se pueden hacer los cambios estructurales, es muy complejo, y eso podría llevar al fracaso del gobierno y nosotros no queremos que este gobierno fracase, si no que realmente cumpla con su cometido”.

En esa misma línea, la vocera de gobierno y militante PC, Camila Vallejo, aseguró que “si no garantizamos las reformas estructurales, entonces vamos a perder el norte como gobierno”.