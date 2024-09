La dura respuesta de Tohá a Matthei por crítica al Plan Calles sin Violencia.

En duros términos respondió este martes la vicepresidenta Carolina Tohá a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien en la jornada de ayer criticó con firmeza el Plan Calles sin Violencia.

Las declaraciones de la jefa comunal se produjeron a propósito de la cifra de homicidios durante las Fiestas Patrias y las palabras de la jefa de gabinete al respecto, quien dijo que era “similar a la que hay en días habituales”.

“Para mí, lo grave es la cantidad de muertos que estamos teniendo, la cantidad de armamento que hay en las calles, la cantidad de crimen organizado, la cantidad de gente que sigue entrando por las fronteras sin ningún tipo de cuidado”, dijo.

La alcaldesa apuntó que “si nos demoramos mucho más, el crimen organizado se va a tomar totalmente nuestro país y después ya no lo vamos a poder sacar más”, a la vez que pidió acciones concretas y no “estos planes ‘Calle Segura’ que realmente son un hazmerreír para cualquier persona que sepa un poquitito del tema de seguridad ciudadana”.

De acuerdo a la presidenciables, “para cualquier persona que sabe cómo opera el crimen organizado, eso (el Plan Calles sin Violencia) fue un chiste desde un principio”, argumentando que “no merecía tener el nombre de plan”, ya que “era solo un reacomodo de carabineros”.

En el marco de su visita a Punta Arenas, en el inicio de la marcha blanca del sistema integrado de cámaras de televigilancia de la ciudad, Tohá retrucó dichos cuestionamientos.

“La alcaldesa no está muy informada, no ha visto los antecedentes, no conoce el programa, ni conoce las evaluaciones del programa. Sería bueno que las conociera”, respondió.

De esta manera, la vicepresidenta se sumó a la respuesta que entregó este lunes la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

“Creo que tenemos al frente una persona que habla desde la óptica de candidata presidencial. Y en ese contexto, como gobierno esperaríamos que los candidatos o candidatas tengan un ánimo más constructivo que destructivo en el debate público, sobre todo cuando se trata de temas de seguridad”, expresó la portavoz.

En ese sentido, la titular de la Segegob dijo que un ánimo destructivo es “caer en caricaturas y descalificaciones”, mientras que uno constructivo es aquel en que “se hacen propuestas para hacer avanzar el país.”