La férrea defensa de Tohá a Boric por caso Monsalve: “No hay ningún flanco por el cual el Presidente pudiera haber obstruido la Justicia”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al extenso punto de prensa de 55 minutos que realizó el Presidente Gabriel Boric el viernes pasado, en virtud de la situación judicial que enfrenta el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras ser denunciado por violación.

En conversación con Radio CNN, la secretaria de Estado fue consultada respecto a si la vocería entregada por le Mandatario habría abierto la puerta a eventuales complicaciones judiciales para el propio Presidente, por una eventual “omisión de denuncia”.

Lo anterior, considerando que el jefe de Estado aseguró que Monsalve le comentó el martes -día en que el Mandatario se enteró de la denuncia- en la noche “que él había revisado las cámaras del hotel” donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

“Después, los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí, me imagino que todos lo entenderán, yo además es solamente una versión, creo que no corresponde que dé esos detalles. Segundo, respecto de si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. Eso es lo que se tiene que investigar”, dijo Boric.

El Presidente Gabriel Boric en Lampa. Foto: Edwin Navarro/Aton Chile.

Al respecto, Tohá aseguró que “no hay ninguna flanco por el cual el Presidente pudiera haber obstruido la Justicia, porque él sabía que esto estaba en manos de la investigación. Se lo había dicho yo. Entonces, él sabía que esto se estaba investigando desde antes que se lo dijera el subsecretario. Se lo había informado yo, porque a mí me lo informó (Eduardo) Cerna (director general de la PDI)”.

Además, abordó las críticas en torno a la intervención del Mandatario. “Muchas personas opinan que ese punto de prensa no debió haberlo hecho. Yo creo que es importante sopesar la razón por la cual el Presidente actuó así”, sostuvo.

“Él fue a esa actividad que tenía otro tema (…) él percibió que había muchas preguntas y tomó la decisión de responderlas todas. Algunas personas dicen ‘no debió haberlo hecho’. Bueno, él dijo, ‘en este momento es más importante la transparencia, importante dar la cara’ y tomó esa opción. Y eso tiene un valor, lo tiene, incluso para la gente que considera que no debió haberlo hecho”, aseveró.

El Presidente de la República Gabriel Boric junto a ministra del Interior, Carolina Tohá. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

Respecto al roce que protagonizó el jefe de Estado con su asesora de comunicaciones, quien en más de una ocasión le solicitó que detuviera su intervención porque ya había respondido muchas preguntas, Tohá manifestó que “eso simplemente da cuenta de la tensión del momento y del instinto natural de los asesores de decir ‘Presidente, ya se respondió suficiente’. Y el presidente diciendo, ‘no, yo quiero responder todo. Sigue habiendo aquí más preguntas’ y hay un desacuerdo”.

Además, la titular de Interior aseguró que “el Presidente pidió delante de todo el Comité Político excusas a su jefa de prensa por la situación. Delante de todos nosotros inmediatamente apenas regresó”, afirmando, agregando que las excusas fueron expresadas delante de la asesora.