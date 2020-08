La lista de consenso para la UDI que no prosperó

“Me comprometo a conducir un nuevo equipo para una renovada y moderna UDI”. Ese es uno de los extractos de la carta que envió, a través de un correo electrónico, el militante histórico del gremialismo y actual embajador de Chile en México, Domingo Arteaga, a parlamentarios del partido.

En el e-mail, enviado el jueves, Arteaga se hacía eco de una idea que venían conversando hace días algunos dirigentes: que lidere a la colectividad con una mesa de consenso hasta diciembre, fecha en que están estipuladas las elecciones internas del gremialismo.

“Me comprometo a otorgarle garantía a todos, porque no tengo proyecto personal alguno. Me comprometo a que, pasados estos difíciles meses, regresaré a mi lugar habitual de segundo plano en política. Me comprometo a dar total garantía a nuestra actual presidenta, que será tratada como a todos nuestros expresidentes, con respeto, agradecimiento, reconocimiento y defensa de su actuar político, ante cualquier circunstancia”, señaló Arteaga en la misiva. Y agregó: “Ninguno de ustedes ha manifestado rechazo o siquiera reserva a que sea yo quien encabece la UDI en este corto tiempo”.

La única condición que ponía el dirigente, quien es cercano a figuras históricas del partido, como Jovino Novoa, es que “me permitan configurar la secretaría general en torno a personas de mi exclusiva confianza, pero siempre consultando con el resto de la directiva”.

La propuesta se estuvo analizando durante todo ese día, pero finalmente no prosperó. Esto, según afirman varios diputados de la colectividad, debido a que timonel Jacqueline van Rysselberghe declinó renunciar anticipadamente a su cargo. Así, al día siguiente Arteaga envió un nuevo correo, desechando la alternativa. “Este capítulo queda cerrado. Cuando actuemos y digamos en conjunto de la misma manera en que cada uno lo hace por separado, volveremos a ser imbatibles”, les escribió.

En la directiva, en todo caso, tiene una versión distinta: aseguran que fue Van Rysselberghe quien, por iniciativa propia, le propuso a Arteaga liderar una lista para competir, pero que terminó derivando en una situación diferente, es decir, en una salida anticipada de la senadora de la directiva.

El secretario general UDI, Felipe Salaberry, sostuvo que “entiendo que la invitación se la hizo la presidenta, que finalmente no prosperó”. Y agregó que “sobre lo que plantea el embajador Arteaga desde México, siempre son bienvenidas las propuestas que profundicen la unidad de nuestro partido”.

Con la idea de una mesa de consenso desechada, la UDI ahora se alista para los comicios internos que se espera se realicen en diciembre, en una fecha aún por fijar. Y mientras el propio Salaberry es mencionado en el partido como una posible carta para la conducción de la UDI, otra alternativa es la de la jefa de bancada, María José Hoffmann. Según una de las versiones que circulan en el gremialismo, en el marco de la búsqueda de una mesa de consenso, al interior de la colectividad se le planteó a la diputada que no postulara ni a la presidencia ni a la secretaría general de la colectividad.

El senador UDI David Sandoval confirma que esa opción se estuvo conversando, sin embargo, recalca que ya no son momentos para lista de consenso y que ahora corresponde que Van Rysselberghe termine su mandato y posteriormente se hagan las elecciones.

“En medio de la compleja situación en que está nuestro partido sobre el rol que se tiene que cumplir, la situación indica que la lista de consenso no es el minuto, sino que lo mejor es abocarse a que se levanten candidaturas”, dijo.

Y agregó: “Uno espera que las generaciones nuevas se hagan presente. Yo espero que sinceramente la UDI vuelva a reencontrarse con las raíces”.