La Moneda no logra bajar la tensión por Corfo: Marcel interrumpe vacaciones para blindar a Javiera Martínez y enfrentar polémica

El ministro de Hacienda, Mario Marcel (ind.-PS), había terminado sus vacaciones este miércoles, pero el resto de esta semana proyectaba mantenerse alejado de sus funciones, mediante días libres administrativos, para así poder hacerse unos exámenes médicos y retornar a sus tareas el próximo lunes. Pero sus planes fueron alterados.

Este jueves, ya en Santiago, interrumpió su descanso para reforzar el diseño del gobierno que apunta a desactivar la polémica que se levantó a raíz del traspaso desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) de 3.500 millones de dólares en 2023 al Tesoro Público.

La polémica revelación publicada por The Clinic se transformó en una tormenta perfecta para Marcel -quien desde hace semanas enfrenta cuestionamientos al manejo económico- y los presidenciables de la derecha, no desaprovecharon la oportunidad: Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) levantaron duros cuestionamientos al ministro por el estado de las finanzas públicas.

Así, por cerca de 45 minutos, en Teatinos 120, el ministro de Hacienda, Mario Marcel (ind.-PS), y la directora de Presupuesto (Dipres), Javiera Martínez (FA), intentaron contener los cuestionamientos que surgieron, principalmente contra ambos rostros del Ejecutivo en materia fiscal. A la frenteamplista incluso -desde la oposición- la han presionado para que renuncie.

Marcel salió a explicar la polémica defendiendo los traspasos asegurando que se trató de una medida conveniente para el sector público y que permitió evitar endeudamiento, costos de intereses y deterioro del patrimonio fiscal (ver nota relacionada de La Tercera Pulso). Pero, además, sumó una cerrada defensa a Javiera Martínez: “Se está pidiendo su salida por hacer lo correcto”. Y es que la funcionaria ya había sido cuestionada anteriormente por el caso Convenios y por errores en las proyecciones del Presupuesto 2024.

En el pasado, Marcel arguyó que Martínez era la mejor directora de presupuesto de la historia. Este jueves, en La Ruca de Teatinos 120, se le consultó si mantenía esos dichos. “La persona mejor preparada para enfrentar este escenario e implementar las decisiones que hay que implementar es la directora. Aquí hay una cuestión práctica y de justicia”, respondió el jefe de la billetera fiscal del país.

Marcel cerró su intervención lamentando que la polémica esté atizada con fines electorales.

Tras el ministro, llegó el turno a Martínez quien se había mostrado inquieta y con ganas de responder algunas de las preguntas que la prensa hizo a Marcel. ministro en la extensa primera parte de la alocución. “En un país de libre expresión obviamente, sobre todo los politicos de oposición, tienen el derecho a exigir rendiciones de cuentas a las autoridades y es parte del ejercicio sano de la democracia”, dijo la directora de Presupuesto.

El blindaje previo de La Moneda a Marcel y Martínez

Los traspasos de la Corfo no implican irregularidades, pero sí han levantado la preocupación en Palacio por el nuevo golpe directo al equipo económico y a uno de los ministros, Mario Marcel, mejor evaluados del gobierno, quien incluso ha sido levantado como opción presidencial futura.

En la mañana del jueves la apuesta del gobierno era contener las críticas a través de las declaraciones del ministro de Economía Nicolás Grau, el miércoles, y del comunicado de José Miguel Benavente, quien salió a explicar su voto de abstención ante la solicitud del último traspaso, por 1.500 millones de dólares.

En ausencia de Marcel, quien quedó como subrogante fue Javiera Martínez (FA). En la Moneda reconocen que ella habría tomado antes la vocería del asunto si no fuera por lo expuesta que está ante los dardos de la derecha que la apuntan como responsable de los errados cálculos de la recaudación fiscal del periodo.

En ese marco, el miércoles Grau (FA) hizo la primera vocería desde el Patio de Los Naranjos donde calificó la polémica como “artificial”. En esa misma dirección el Ejecutivo ha enviado minutas comunicacionales para ordenar las alocuciones de los parlamentarios.

Martínez no abordó el tema hasta este jueves y lo hizo a través de un espacio cuidado como es una columna de opinión que se publicó en el Diario Financiero. Allí, afirmó que “los servicios públicos no pueden ser tratados como islas, y quien recauda más no puede quedarse con la totalidad de los recursos, porque el Estado es uno, que vela por la eficiencia en el uso de los recursos públicos para cubrir diversas necesidades y urgencias de la ciudadanía”.

La Moneda, en tanto, empujó que Benavente se refiriera a la polémica mediante el comunicado de Corfo en el que afirmó que “resulta fundamental remarcar que la liquidación de inversiones que fue necesaria para cumplir con las mencionadas transferencias se realizó de manera gradual y estratégica, según acordó el Consejo de la Corporación. Esto permitió evitar pérdidas de capital en dichas operaciones, atendiendo con ello las preocupaciones que hizo presente esta administración ante el Consejo, cumpliendo debidamente con el deber de resguardar el patrimonio de la institución”.

En el comunicado también explica, sin mencionarlo directamente, por qué se abstuvo de la votación en que el consejo del a Corfo aprobó el traspaso de esos 1.500 millones de dólares: “Resulta necesario remarcar que corresponde a quien ocupa el cargo de Vicepresidente Ejecutivo resguardar, procurar hacer crecer y utilizar siempre de la manera más eficiente y eficaz posible el patrimonio de la Corfo para los fines propios de la Corporación, sin que ello implique, en ningún caso, desconocer las atribuciones legales o las legítimas preocupaciones que puedan orientar la actuación de otras autoridades de gobierno”.

Previamente, en las actas publicadas por The Clinic, Benavente comentó, sobre el traspaso de 1.500 millones de dólares, que “esta solicitud implica, por tanto, una reducción de los fondos patrimoniales que permiten el funcionamiento de largo plazo de la Corporación”.

Los primeros pasos de Contraloría

Este miércoles la Contraloría abrió una investigación especial por los billonarios traspasos, ante una eventual afectación patrimonial de la Corfo.

Una investigación especial de Contraloría es, en la práctica, una auditoría acotada y puntual que lleva adelante el organismo. Se origina en una petición de fiscalización o denuncia de una autoridad o un particular, aunque también se pueden iniciar de oficio, como en este caso. El objetivo, como indican del mismo ente fiscalizador, es verificar uno o más hechos específicos, sin involucrar una auditoría de algún macroproceso de la institución en cuestión.

O sea, en este caso en concreto, se analizará si hay afectación al patrimonio de Corfo y el destino de los fondos que se transfirieron. Pudiendo abordarse otros aspectos, pero siempre en el marco de esas dos premisas centrales. No es una auditoría general a las operaciones de Corfo, es un proceso acotado -encabezado por un profesional de la División de Fiscalización de la entidad- y, por lo mismo, su duración es menor. Eso sí, no tiene un plazo definido de extensión.

En el caso de que en una investigación especial se verifiquen “observaciones que ameriten una respuesta de la entidad visitada”, se deberá elaborar un pre informe antes de un pronunciamiento definitivo. Si no hay observaciones sólo se emite un informe.

La normativa de Contraloría, además, establece que los reparos que puedan surgir a partir de una investigación especial deben fundarse en un examen de cuentas o un sumario.

El ente a cargo de Dorothy Pérez designó al Departamento de Auditorías Especiales de la División de Fiscalización a cargo de la indagatoria, que se centrará, inicialmente, en las oficinas de la Corfo (podría ampliarse dependiendo de cómo avance el proceso).

En principio, la Contraloría no solicitará entrevistas con autoridades del Ejecutivo, ya que ese tipo de diligencias son propias de procesos sumariales, lo que no aplica en este caso. La entidad sí solicitará antecedentes a la Corfo y el primer paso fue enviarle un oficio a la Corfo para notificar a la jefatura del servicio del inicio de la fiscalización, así como quiénes integrarán el equipo encargado del proceso.

Este tema también fue abordado por Mario Marcel este jueves, quien afirmó que desde Hacienda se enviaron los antecedentes que se tenían a la Contraloría.