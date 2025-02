Marcel otra vez en la mira: La Moneda busca blindar a Hacienda por polémica que desató traspasos de Corfo al Fisco

El traspaso, en 2023, de 3.500 millones de dólares, desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al gobierno del Presidente Gabriel Boric le abrió un flanco no contemplado al Ejecutivo, que implicó un nuevo golpe a la línea de flotación económica de La Moneda, que encabeza el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

La noticia publicada en The Clinic dio cuenta de las transferencias que, si bien no son ilegales, fueron usadas por la oposición para hacer una crítica política al manejo fiscal del gobierno, lo que se ha reforzado con fines electorales, pensando en los comicios presidenciales de este año.

En la oposición apuntaron específicamente contra el ministro Marcel, quien se encuentra de vacaciones. Al integrante del comité político de Boric lo responsabilizan de la polémica y también le enrostran el error de cálculo en la publicación de la ejecución fiscal del 2024, que derivó en un ajuste de gasto por 1.500 millones de dólares. La responsable más directa de esto último, acusan en la oposición, fue la Dirección de Presupuestos (Dipres) que lidera Javiera Martínez, repartición que depende de Hacienda.

Mario Marcel es una de las figuras mejor evaluadas en la interna del gobierno de Boric, así como también en el mundo político oficialista, donde incluso han empujado que se convierta en el abanderado presidencial del sector, solicitud impulsada particularmente por el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona.

En esa línea, criticar al encargado de las finanzas del país es funcional a los intereses electorales de la oposición. “El ministro Marcel y la directora de Presupuestos son un peligro para las finanzas públicas de Chile”, comentó el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. “Ministro Marcel, cuide a Chile y cuide el prestigio que lo ha acompañado durante décadas”, dijo la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En La Moneda han seguido atentamente cómo se desarrolla la discusión y enviaron al ministro de Economía -y presidente del consejo de Corfo que aprobó el traspaso de recursos-, Nicolás Grau (FA), a intentar cubrir el flanco expuesto. Así, el ingeniero comercial llegó a Palacio cerca de las 10.30 y buscó bajar el tono de la discusión: “La polémica que ha existido a propósito de estos traspasos de Corfo al Tesoro es bastante artificial. Esto ha sido de manera totalmente regular y transparente”.

“Son críticas que la verdad yo me imagino que se basan en desinformación. Si la candidata presidencial quiere acceder a esa información, yo se la puedo mandar y ahí puede ver la evolución del patrimonio de Corfo”, agregó el ministro frenteamplista en respuesta a Matthei.

En Palacio optaron por Grau como vocero de la polémica, ya que Marcel está de vacaciones y el titular de Economía cuenta con mayor desplante comunicacional que Javiera Martínez, a quien tampoco se quiso exponer, pues consideran que su perfil político está debilitado.

A sabiendas de que las críticas en materia económicas aumentarán a medida de que vaya creciendo el clima electoral, en Palacio se han preocupado de que, ante cada dardo fiscal de la derecha una de las autoridades del gabinete salga a responder.

En este caso particular, en Palacio también han enviado minutas comunicacionales a los parlamentarios que representan al gobierno en el Congreso, lo que ha servido para ordenar el relato en sus vocerías.

De hecho, los distintos congresistas del sector consultados por este medio salieron en defensa de ministro de Hacienda. Por ejemplo, el jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, dijo que “las críticas que se hacen al ministro Marcel son absolutamente destempladas e injustificadas y provienen de un sector que admira lo que ocurre en Argentina”.

La defensa de Grau

Aunque las respuestas de la Dipres y de Corfo mencionan que el traspaso de los $3,4 billones provino de los excedentes por los contratos de explotación del litio, lo cierto es que en las actas de Corfo que The Clinic tuvo a la vista, se menciona que los recursos del litio se agotaron con una primera solicitud que el Ministerio de Hacienda realizó en febrero de 2023, por más de $2 billones. Una segunda solicitud por US$1.500 millones, realizada con urgencia en noviembre de ese año, debió cubrirse con la venta de activos financieros de Corfo.

Fue en esa última solicitud donde el director ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se abstuvo, para “resguardar el patrimonio de la institución”. Por lo mismo, la entidad pidió un plazo más extenso para dicho traspaso, al considerar que los recursos ya estaban invertidos y que la liquidación inmediata de estos implicaría pérdida de capital.

Esta idea también intentó ser explicada por Grau, quien ha estado en coordinación con la Corfo. “Otras personas han planteado que esto podría haber implicado una reducción del patrimonio de Corfo, eso tampoco es estrictamente cierto. Si uno toma el patrimonio de Corfo que existía, cuando nosotros asumimos el gobierno, es básicamente el mismo que existe actualmente, por una razón muy simple, insisto, porque efectivamente se sacaron más recursos, pero se sacaron los recursos que estaban existiendo de manera extraordinaria a propósito del precio más alto del litio”, dijo el secretario de Estado.

Sobre la liquidación de US$1.500 millones de activos financieros de Corfo, el ministro comentó que, “el patrimonio en activos financieros estaba en torno a los US$ 160 millones. Si uno toma la situación a final del año 2024, ese patrimonio en activos financieros es US$ 1.500 millones. Por lo tanto, también en ese caso ha habido un aumento muy sustantivo. Y es normal, insisto, que cuando se tienen recursos y esos recursos no se retienen inmediatamente, esos recursos permiten comprar activos financieros, para que esa plata rinda en el corto plazo y después, cuando haya que venderlo, se venden esos activos financieros. No hay ninguna anomalía en aquí”.