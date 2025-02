La negativa evaluación de la figura de Bachelet que tenía Gabriel Boric a mediados de 2010 (seis meses después del 27F)

El aprecio político que manifiesta en la actualidad el Presidente Gabriel Boric por la exmandataria Michelle Bachelet no siempre ha sido tal.

En agosto de 2010, a solo seis meses de ocurrida la tragedia del 27F, y cinco del término del primer mandato de la expresidenta, la evaluación de la figura de Bachelet por el entonces estudiante de derecho de la Universidad de Chile era negativa.

“Soy de ese porcentaje chiquitito de chilenos que no evalúa positivamente a Michelle Bachelet”.

La frase corresponde a una publicación del actual Jefe de Estado en su cuenta personal de X (antes Twitter).

Por ese entonces, se habían acentuado las recriminaciones en contra de la exmandataria por el manejo de la emergencia que azotó a Chile el verano de ese año, el segundo terremoto más fuerte en la historia del país y el octavo más fuerte registrado por la humanidad. Para mayor tragedia, un tsunami impactó las costas chilenas producto del movimiento telúrico destruyendo varias localidades ya devastadas por el sismo.

La catástrofe no solo significó un gran saldo de muertes y pérdidas materiales, sino que también trajo consigo muchos costos políticos, que hasta el día de hoy, a 15 años del 27F, siguen saliendo a flote. En 2025, a la expresidenta se le sigue acusando de tomar decisiones ambiguas; de no imponerse, por ejemplo, ante la ausencia en la Onemi del comandante en jefe de la Armada, la madrugada de la emergencia; su demora en sacar a los militares a la calle, e incluso, por supuestamente, rechazar ayuda internacional.

La frase en que el Presidente daba cuenta de su mala evaluación del primer gobierno de Bachelet no sería el único que escribiría en redes sociales en aquellos años en que era dirigente universitario.

“Cada vez que escucho hablar a la Bachelet o sobre la Bachelet, me aburro profundamente”.

La frase fue publicada también en Twitter por el Jefe de Estado, el 20 de septiembre de 2011.

Todavía faltarían muchos años para que la otrora mandataria se ganara la simpatía política de la máxima autoridad del país. De hecho, para fines de agosto de 2014, en pleno primer tiempo de Bachelet II, el entonces diputado -único candidato independiente en lograr ser elegido fuera del sistema electoral binominal- mostraba su distancia con aquel gobierno y su lideresa.

En una discusión en la misma red social con Hernán Larraín Matte, Boric reconocía: “Yo no he votado por Bachelet, no salí electo pactando con sus partidos y no soy parte de su coalición”.

Para 2021 las cosas ya eran diferentes. El por esos días candidato Boric daba cuenta de la cercanía alcanzada con la ex Jefa de Estado, luego que ésta le diera su apoyo previo a la contienda electoral con José Antonio Kast. “No da lo mismo por qué candidato se vota, y por eso yo voy a votar por Gabriel Boric”, fue el llamado de Bachelet a la ciudadanía.

“El apoyo de la expresidenta Bachelet es un gran honor en momentos claves de nuestra historia. Como ella dice, para que Chile avance con cambios que mejoren calidad de vida de las personas, hay que redoblar esfuerzos y motivar a familia y vecinos a votar el 19. De nosotros depende”, escribió Boric, que terminaría ganando la carrera por el sillón presidencial.

Hoy, a nueve meses de una nueva elección presidencial y cuando queda tiempo para tomar definiciones, el nombre de Michelle Bachelet vuelve a sonar entre las cartas para competir por La Moneda, mientras ella -dicen- se mantiene en reflexión.

Hasta ahora, sobre esa posibilidad de una tercera candidatura, el Presidente Boric no se ha referido.