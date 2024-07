La ofensiva de la derecha para saber si el gobierno gastará recursos por los cinco años desde el estallido social

Hasta la comisión de Cultura de la Cámara llegó este miércoles el diputado Diego Schalper (RN) para consultarle a la ministra de esa cartera, Carolina Arredondo, cómo el ministerio está financiando las actividades culturales previstas para el quinto aniversario del estallido social de octubre de 2019.

“Nos interesa saber si el ministerio con motivo de eso (los cinco años del estallido social) va a seguir financiando el museo del estallido y, particularmente, una película que hace gala de una cuestión que a nosotros nos parece muy violenta como es ‘el que baila pasa’ y, paralelamente, si hay alguna agenda por parte del ministerio de iniciativas culturales que tiendan a reflexionar con motivo de los cinco años de ese momento”, planteó el parlamentario en la instancia.

Mientras tanto, la diputada y presidenta de esa comisión, Marta González (PPD), se abrió a citar a una sesión especial para abordar el tema.

Y es que los cuestionamientos de Schalper se dieron después de que, junto a los diputados Jorge Durán y Eduardo Durán (RN), oficiara al Ministerio de las Culturas para que informe sobre el “financiamiento público destinado a instancias que promueven una mirada complaciente o afirmativa de los hechos violentos desarrollados” y “las iniciativas que desarrollará el Ministerio para promover una reflexión crítica sobre el empleo de la violencia en ese contexto”.

Valparaíso, 10 de enero de 2024 Punto de prensa de los diputados Diego Schalper y Andrés Longton Sebastián Cisternas/Aton Chile

Esto, después de la polémica que el año pasado generó el financiamiento del Museo del Estallido Social (MES), que contó con $ 19.813.285 entregados por el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2022 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, organismo dependiente del Ministerio de las Culturas. A lo anterior se suma la producción del documental “El que baila pasa” -estrenado este año- que, según aseguran desde la oposición, recibió 50 millones de pesos desde esa misma cartera.

La ofensiva tomó por sorpresa a algunos parlamentarios del sector que, pese a que reconocen no sabían del oficio, se mostraron de acuerdo con la solicitud y afirmaron que como oposición van a fiscalizar los recursos que utilice el Ejecutivo para conmemorar la fecha.

Uno de los que estaba al tanto era el diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, quien aseguró a La Tercera que “no me parece que el gobierno siga gastando plata en un hecho avergonzante para Chile. Parece que el gobierno sigue anclado en octubre del 2019. Vamos a estar muy atentos a cada peso que el gobierno gaste”.

En esa línea, su par y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que “sería una vergüenza que el gobierno pretenda conmemorar una fecha de división y violencia, que ha marcado la mayor crisis política y social en las últimas décadas. Fiscalizaremos e impediremos que el gobierno gaste cualquier recurso en una fecha que tanto daño le ha hecho a nuestro país”.

El jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, por su parte, dijo que “no hay razones para conmemorar, o sea el estallido social generó que Chile retrocediera significativamente en sus niveles de crecimiento, desarrollo, que tuviésemos hechos delictivos bastante complejos y una profunda polarización entre chilenos. No veo razones para conmemorar”.

Y agregó que “me parece que en la actual situación del país, no veo posible destinar recursos a este tipo de conmemoraciones. Yo la verdad me sumaría a la fiscalización del diputado Schalper y al llamado de atención al gobierno, que no puede destinar recursos a conmemoraciones que no unen a Chile”.

Mientras tanto, el diputado Andrés Longton (RN) indicó que “me parece relevante primero saber si el gobierno está realizando un uso de recursos públicos a propósito de esta fecha, lo que sería cuestionable considerando que la estrechez fiscal, y, por otro lado, el llamado lógico en una fecha así es a la no violencia y al diálogo democrático. Esperamos que el espíritu octubrista no se asome en su peor versión, eso desde ya es necesario advertirlo”.

El jefe de bancada de republicanos, Stephan Schubert, en tanto, aseguró que “es muy importante saber si el gobierno, en las condiciones en las que nos encontramos, considera que lo ocurrido en octubre del año 2019 es algo digno de ser conmemorado y, en segundo lugar, si va a destinar recursos públicos de todos los chilenos para esos actos”.

“Espero que la autoridad responda el oficio a la brevedad y con precisión, para que la ciudadanía pueda escrutar respecto a la forma en que conducen quienes nos gobiernan”, agregó el parlamentario.